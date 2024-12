Nação Zumbi traz turnê de 30 anos do 'Da Lama ao Caos' ao Recife; relembre legado do disco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Show neste sábado (21), no Terminal Marítimo, no Bairro do Recife, contará com participação especial de Maciel Salú, com abertura de Devotos

Em 2024, o disco "Da Lama ao Caos", de Chico Science & Nação Zumbi, um dos marcos do manguebeat, completou 30 anos. Para celebrar a marca, a banda realiza uma turnê que chega ao Recife neste sábado (21), no Terminal Marítimo, no Bairro do Recife.

O show fará parte da festa Stormy Sessions e contará ainda com abertura da banda Devotos. "Fechamos o ano com esse show bombástico e muito esperado no Recife", diz Jorge Du Peixe.

Atualmente, os demais remanescentes da banda são Dengue (baixo) e Toca Ogan (percussão). Marcos Matias e Da Lua (tambores), Tom Rocha (bateria) e Neilton Carvalho (guitarra) completam a formação.

Maciel Salú

O show também contará com participação especial de Maciel Salú, rabequeiro, cantor, compositor, mestre de maracatu-rural e militante das tradições populares.

"Tocar com a Nação Zumbi é um sonho antigo. Banda que admiro e tenho muito respeito. Agora chegou a vez de dar continuidade ao encontro que aconteceu anos atrás entre Chico Science e meu pai, o Mestre Salustiano", diz o músico.

Legado

CAPA Da Lama ao Caos recebeu Disco de Ouro, por mais de cem mil cópias vendidas - REPRODUÇÃO

Lançado em 1994, "Da Lama Ao Caos" contou com produção de Liminha, que teve a missão de adaptar a sonoridade singular do grupo - que mesclava rock, funk, maracatu e embolada - para um disco que soasse palatável para os consumidores de música brasileira da época.

O disco não foi tão bem recebido pelas rádios na época, que consideraram o som "muito diferente". Também não foi lá um sucesso em vendas, mas, em poucos anos, já era considerado um clássico e influenciou artistas de todo o País.

A obra ocupa o 13º lugar na lista dos 100 maiores discos da música brasileira feita pela Revista Rolling Stone Brasil.

Em 2022, foi escolhido como o melhor disco da MPB nos últimos 40 anos em enquete promovida pelo jornal O Globo, com 25 especialistas em música de todo o país.

Nação

Após "Da Lama ao Caos" (1994) e "Afrociberdelia" (1996), ainda com Chico Science, a Nação Zumbi, com Jorge Du Peixe no vocal, também lançou os álbuns "CSNZ" (1998), "Rádio S.Amb.A" (2000), "Nação Zumbi" (2002), "Futura" (2005), "Fome de Tudo" (2007), "Nação Zumbi" (2014) e "Radiola NZ (vol. 1)".

Em abril de 2023, após uma "pausa por tempo indeterminado", a banda anunciou que lançaria novos singles e comemoraria os seus 30 anos.