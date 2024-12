Resumo das Novelas, 18/12: Jerônimo acusa Augusto de ser amante de Roberta, em Quando me Apaixono

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

SBT/TV JORNAL

Quando Me Apaixono (14h15)

Honório se encontra com César e ele afirma que nunca houve nada entre ele e Constanza. A Dra. Marina pede que lhe enviem o prontuário de Roberta Monterrúbio.

Ela comenta com Jerônimo que Roberta já havia abortado quanto caiu da escada e foi levada para o hospital e que ela ficou estéril por ter demorado a procurar um médico quando perdeu o bebê.

Jerônimo quer contar o que descobriu a Renata, mas a médica o aconselha a ter as provas em mãos antes de falar com ela.

Durante a festa de aniversário do padre Severino, Jerônimo acusa Augusto de ser amante de Roberta. Carlos e Lázaro finalmente encontram Matilde na casa de uma curandeira da região. Carlos promete a Matilde que vai se casar com ela, mesmo contrariando sua família.

Josefina envia uma carta anônima a Regina pedindo metade da herança que Roberto deixou para sua filha e em troca diz que lhe devolverá sua filha, mas na realidade ela está decidida a matar Gonçalo e Regina no dia do casamento.

A Caverna Encantada (21h05)

Anna e Jane impedem Lavínia de entrar na caverna, acreditando ser perigoso. Gabriel declara a Bárbara que eles só se beijaram e que a considera amiga; Bárbara fica nervosa e enfrenta Gabriel.

Anna e Felipe escondem Lavínia na toca dos Luíses para evitar que ela entre na caverna. Tonico diz a Dalete que confrontou César por fazer Elisa sofrer com o término. César se encontra com Elisa e afirma que não sentia o mesmo por ela, que era melhor terminar.

RECORD – CANAL 9

Gênesis (21h45)

Sheshi tenta salvar um ente querido. Judá deixa o acampamento. No palácio, o empenho de José chama atenção.

REDE GLOBO

Garota do Momento (18h25)

Bia confessa para Ronaldo que sabotou o cabelo de Beatriz. Ronaldo exige que Bia seja sua estagiária em troca de seu silêncio.

Alfredo e Teresa vão à casa de Nelson e Anita para acertar o namoro de seus filhos. Beatriz tem alta do hospital. Beto sugere a Raimundo que seja convocada uma coletiva de imprensa para que Beatriz possa falar sobre o ocorrido. Glorinha garante que irá recuperar o cabelo de Beatriz.

Maristela desconfia da participação de Bia na sabotagem a Beatriz. Zélia revela a Maristela que foi Marlene quem criou o novo sabonete da Perfumaria Carioca.

Eugênia percebe que Celeste está acreditando em Mauro. Basílio deduz que Juliano e Clarice roubam Maristela.

Nelson é ameaçado pelo agiota e procura Alfredo. Beatriz surge exuberante para a coletiva de imprensa. Bia propõe aliança a Ronaldo contra Beatriz e Beto.

Volta Por Cima (19h40)

Neuza se surpreende com a exigência de Jão. Gigi encontra Nando desmaiado e avisa a Silvia. Madalena vibra ao ser contratada para um grande evento.

Nando é levado para o hospital, e Silvia alerta Rosana. Com a ajuda de Cacá, Violeta arma contra Joyce. Miranda fica temerosa ao saber do ocorrido com Nando.

Jô se preocupa quando Osmar manda colocar máquinas no território de Gerson. Cacá reclama de Madalena para Chico. Jão pensa em ir ao hospital ver Nando. Capangas de Gerson destroem as máquinas colocadas no território de seu chefe. Madalena ouve um áudio que Osmar manda para Tati.

Mania de Você (21h25)

Rudá percebe que Filipa está grávida. Marcel e Rodhes consolam Viola. Mércia tenta convencer Luma a esquecer Viola e Rudá.

Rudá conta toda a sua história para Filipa, e descobre que foi Mavi quem a trouxe de Portugal. Nahum repreende Mavi e Mércia. Viola revela às amigas do abrigo que está decepcionada com Rudá. Mavi tenta convencer Filipa a se unir a ele contra Viola e Rudá.

Fátima manda um bilhete para seu admirador secreto pelo entregador. Viola diz a Rodhes que ainda não está preparada para ver Rudá.