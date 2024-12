Thiago Lucas, chargista do JC, é único brasileiro reconhecido na lista dos melhores desenhos de 2024 do Cartoon Movement

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O chargista e ilustrador deste Jornal do Commercio, Thiago Lucas, foi reconhecido pelo Cartoon Movement com um dos 10 melhores desenhos do mundo publicados no ano de 2024. Entre mais de 10.000 charges analisadas pelo site especializado, a de Thiago foi a única brasileira na lista.

"O Cartoon Movement, sediado em Amsterdã, na Holanda, é um dos maiores sites especializados em charges. Ao longo desse ano de 2024 foram mais de 10.000 desenhos animados recebidos por eles, em uma rede de mais de 700 cartunistas de todas as partes do mundo. Estar na lista do Top 10, inclusive pelo segundo ano seguido, é motivo de muita alegria. Além disso, neste ano, sou o único brasileiro na lista.", diz Thiago Lucas.

Na charge publicada pelo pernambucano, a escolha do Cartoon Movement se deu pela "captura apropriada" da "atração da extrema direita nas eleições europeias".

CONFIRA A CHARGE:

Ascensão da extrema-direita no mundo e ameaças ao Estado democrático - Thiago Lucas

"Escolher as 10 melhores dentre um conjunto tão grande de desenhos animados de alta qualidade é quase impossível, então, embora a seleção não seja de forma alguma exaustiva ou objetiva, essas 10 imagens refletem alguns dos eventos de notícias mais importantes de 2024 e foram muito populares entre nosso público, afirmou o Cartoon Movement em seu site.

Para conferir a lista completa das melhores charges de 2024 na seleção, basta acessar o site do Cartoon Movement.