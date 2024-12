João Campos exigiu frevo em show de artista nacional no Carnaval: 'Toca, mas com essa condição'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O prefeito do Recife João Campos disse, nesta quarta-feira (18), que exigiu a presença dos maestros Forró e Spok durante o show do carioca Pedro Sampaio, um dos principais nomes da música pop nacional na atualidade, no Carnaval da capital.

A fala ocorreu em coletiva de imprensa da festa, que ocorrerá de 27 de fevereiro a 4 de março de 2025. "Pedro manifestou o interesse de estar se apresentando no nosso Carnaval. Para nós, é uma honra receber um artista dessa dimensão", disse.

"Porém, chamei André Brasileiro e Marcelo Canuto, da Fundação de Cultura do Recife, e disse que ele toca, mas com uma condição: teria que arrumar um jeito de tocar com os maestros no palco".

Forró, que estava presente no evento, ainda não havia sido informado sobre a apresentação, como o próprio prefeito ressaltou. "Isso vai dar uma cena nacional incrível, quando veremos o frevo sendo incorporado na mesa do DJ", disse João.

Data Magna

A realização do Carnaval de 2025 próximo do feriado da Data Magna, em 6 de março, criou grandes expectativas de um prolongamento da festa em Pernambuco.

No Recife, pelo menos, a programação oficial continuará sendo da quinta-feira, na abertura, até a Terça-feira Gorda, informou Campos.

Prefeito João Campos posa com artistas em coletiva de imprensa do Carnaval do Recife 2025 - RODOLFO LOEPERT/PCR

"Guardamos algumas surpresas que vamos revelar em breve, mas o foco do Carnaval será da quinta até a terça, com a quarta de cinzas já sem nada no Marco Zero. Temos surpresas legais para o próximo ano."

Cachês

Durante o evento, o gestor ressaltou diversas vezes que os cachês mais caros serão pagos por patrocinadores - a revelação das cifras desses cachês costuma gerar críticas nas redes.

"Mais de 90% da grade é composta por artistas locais e os nomes nacionais, com cachês mais caros, são pagos todos com recursos de patrocinadores. É importante dizer isso para que tenhamos um grande Carnaval".

Economia

A Prefeitura do Recife tem uma estimativa de gerar 50 mil postos de trabalho, com 97% da ocupação hoteleira.

Em 2024, o Carnaval movimentou R$ 2,4 bilhões na economia local e atraiu 3,4 milhões de foliões, consolidando o evento como um dos maiores do país.

Segundo a gestão municipal, para 2025, a expectativa é superar esses números, com uma estimativa de R$ 2,7 bilhões em movimentação econômica.