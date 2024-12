Morre Fernanda Britto, influenciadora de etiqueta, aos 64 anos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, a carioca que ficou conhecida por leveza e humor faleceu após um quadro neurológico grave

A influenciadora Fernanda Britto morreu na manhã da quarta-feira (18). A morte foi confirmada pela Casa de Saúde São José, onde a especialista em etiqueta estava internada desde o último dia 4, em um quadro neurológico grave. Fernanda era carioca e tinha 64 anos.

Com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, a influenciadora falava de regras de etiqueta de forma leve e com humor. Com mais de 30 anos de experiência na área de protocolo e etiqueta, Fernanda oferecia ainda cursos e mentoria de elegância.

Fernanda Britto sofreu AVC

Fernanda passou mal no dia 21 de novembro, quando estava em um evento em Curitiba. Ao receber o diagnóstico de AVC, a influenciadora ficou internada na capital paranaense, acompanhada de sua irmã, Martha, e depois transferida, via UTI aérea, para o Rio de Janeiro, onde morreu na manhã desta quarta.

Nota de pesar

"É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento da nossa querida Fernanda. Esta é, sem dúvida, a última notícia que nós, da equipe, gostaríamos de compartilhar, mas seguimos comprometidos com a transparência e o respeito que sempre tivemos por todos vocês", diz a nota publicada nas redes da influenciadora.

"Fernanda amava as pessoas e amava estar conectada a elas. Respondia com carinho a cada mensagem que recebia e fazia questão de ligar quando um seguidor trazia uma dúvida mais elaborada - algo que não é tão comum no meio", continua.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Britto (@fernandabrittoprotocolo)

"Ela tinha uma paixão imensa por ensinar, fosse em palestras, vídeos ou cursos. Esse amor pelo conhecimento e pela troca de experiência é o que ela os deixa como certeza: a importância de compartilhar e ser generoso sempre que possível."