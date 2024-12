Baile do Menino Deus terá Lia de Itamaracá e maestros Spok e Forró; confira datas e como assistir online

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

José será vivido pelo sanfoneiro paraibano Lucas Dan, que contracena com Laís Senna, no papel de Maria pela segunda vez

A a 21ª edição do "Baile do Menino Deus: Uma Brincadeira de Natal" aporta no Marco Zero do Recife nesta segunda (23), terça (24) e quarta-feira (25), às 20h, com transmissão ao vivo pelo YouTube.

Na exibição deste ano, Lia de Itamaracá se une e os maestros Spok e Forró e a uma equipe de artistas encarregados de transpor para o palco a releitura abrasileirada do nascimento do Menino Deus.

Dirigida pelo escritor Ronaldo Correia de Brito, a montagem é conhecida por fugir dos estrangeirismos habituais das narrativas importadas.

Cena dos Santos Reis do Baile do Menino Deus de 2023 - HANS VON MANTEUFFEL/DIVULGAÇÃO

"Sempre ouvi falar e nunca pude participar. O destino me colocava sempre em situações de desejar estar aqui. Até que, neste ano, vou realizar esse sonho. Estou muito feliz por participar do Baile, tão importante para a nossa cidade, o estado, o país", diz Spok.

Rainha da Ciranda

Lia irá cantará nos palcos a música da burrinha Zabilin, como fez no segundo filme produzido sobre o espetáculo (os dois disponíveis no YouTube).

"Chamam Lia de Itamaracá deusa e rainha. Ela merece os títulos. Da vida quieta em sua ilha, cantando e dançando cirandas, Lia ganhou os palcos do Brasil e do mundo. Neste ano de 2024, a deusa e rainha da ciranda, nossa amada Lia de Itamaracá, estará girando conosco na roda do nosso Baile", diz Ronaldo Correia de Brito.

Mais novidades

Neste ano, a trama original conta com artísticas recentes, como o hip hop do grupo PE Original Style, e reflexões derivadas de dilemas históricos ou atuais, a exemplo da destruição ambiental.

"Montar um espetáculo todos os anos em grande escala, ao ar livre, tudo executado ao vivo para milhares de pessoas nos enche de alegria. É uma produção que exige planejamento, trabalham uma média de 300 profissionais todos os anos", adianta a diretora de produção, Carla Valença, da Relicário Produções.

José sanfoneiro

Paraibano Lucas Dan viverá José no Baile do Menino Deus, no Recife, em 2024 - DIVULGAÇÃO

A apresentação deste ano inova com a concessão de fala - inédita em 41 anos - ao personagem José, interpretado pelo sanfoneiro paraibano Lucas Dan: a declamação de um poema adaptado do pernambucano Manuel Bandeira.

"Estou muito feliz e honrado de representar José no Baile ao lado de uma equipe tão competente, sensível e sonhadora. Feliz que a fala será com poesia", diz Lucas.

O músico contracena com a cantora, compositora, atriz e bailarina pernambucana Laís Senna, no papel de Maria pela segunda vez após a estreia em 2023. Os protagonistas Mateus são interpretados há 20 anos por Arilson Lopes e Sóstenes Vidal, com Daniel Barros e Paulo de Pontes na suplência.

Música

ANJO Lucas dos Prazeres, multi-instrumentista, também está no elenco - GIANNY MELO/DIVULGAÇÃO

A ópera popular tem música ao vivo, regida pelo maestro Rafael Marques. As canções interpretadas por artistas como Silvério Pessoa e Lucas dos Prazeres.

A estreante Júlia Souza são acompanhadas por dois coros: um infantil, sob batuta de Célia Oliveira, e outro adulto, formado por Carlos Filho, Cláudio Rabeca, Elon, Isadora Melo, Ricardo Pessoa, Sarah Leandro, Sue Ramos e Surama Ramos, todos solistas do espetáculo.

Um corpo de baile formado por dez bailarinos completa a brincadeira de Natal, com coreografias de Sandra Rino.

SERVIÇO

Baile do Menino Deus: Uma Brincadeira de Natal

Onde: Na Praça do Marco Zero do Recife (Recife Antigo, Recife)

Quando: De 23, 24 e 25 de dezembro, às 20h

Quanto: Acesso gratuito