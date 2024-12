Horóscopo 20.12: A Lua destaca sua curiosidade e desejo por novidades

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida nesta sexta-feira (20), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - A Lua em Virgem promete muita energia para você mostrar uma dedicação impressionante! Aproveite a vibe para colocar tudo em dia e causar uma boa impressão. Os seus interesses estão protegidos, mas o sucesso depende diretamente do seu esforço, tá? Os astros protegem o amor. Cor: AMARELO Palpites: 21, 57, 48



TOURO -A Lua passa a iluminar seu paraíso astral nesta madrugada, dando um up na sua criatividade e no seu charme. Mas você precisa direcionar essa energia para o trabalho, melhorando seus contatos, convencendo clientes e arrasando em tudo o que fizer. Tudo certinho no amor. Cor: ROSA Palpites: 02, 52, 34



GÊMEOS - Seu lado caseiro tem tudo para dar as cartas! Se tiver a oportunidade de trabalhar em casa, pode se surpreender com a sua produtividade. Tire proveito do seu lado prático para dar conta dos desafios que surgirem pela frente. No amor, tenha cuidado com o ciúme, que entra no modo turbo. Cor: AMARELO Palpites: 48, 21, 27



CÂNCER - O trabalho e as finanças contam com energias positivas logo cedo, então mergulhe no serviço se quiser encher o bolso. Depois, a Lua desembarca em Virgem e avisa que vai sobrar disposição até para sair da sua zona de conforto! O astral segue perfeito no amor. Cor: ROXO Palpites: 12, 57, 03



LEÃO - Sua habilidade para convencer os outros e sua criatividade serão seus maiores trunfos! E a Lua em Virgem te ajuda a encontrar ótimas oportunidades de encher o bolso. Mas não vale se empolgar à noite e comprar tudo o que vê pela frente, valeu? Vibes perfeitinhas no amor. Cor: PRETO Palpites: 19, 10, 43



VIRGEM - Com a Lua em seu signo, você terá a corda toda! As estrelas protegem seus interesses e você terá disposição para iniciar um projeto pessoal. Mas vale a pena agir de maneira cautelosa com a família e nos assuntos do coração, já que seu lado ciumento tem tudo para fazer hora extra. Cor: VIOLETA Palpites: 18, 48, 30



LIBRA - A vontade de curtir o seu canto, meditar, repensar a vida e até se isolar um pouco tem tudo para crescer. Mas o trabalho tem tudo para fluir sem problemas, especialmente se puder agir de maneira um pouco mais isolada. No amor, fuja de qualquer confusão e evite mal–entendidos. Cor: AZUL Palpites: 11, 07, 02



ESCORPIÃO - A Lua muda pra Virgem e as amizades, assim como as suas inspirações, contam com as vibes mais positivas ao longo do dia. No trabalho, o astral é perfeito para alimentar novos sonhos. Mas é melhor não misturar amizades e dinheiro. Clima animado no amor. Cor: LILÁS Palpites: 16, 52, 02



SAGITÁRIO - Se depender da Lua, que entra em Virgem nesta madrugada, você vai mergulhar no trabalho e levar as suas obrigações muito a sério. As estrelas ampliam sua ambição e você pode ter ótimas surpresas na vida profissional, Sagita! No amor tente manter o astral leve. Cor: PINK Palpites: 51, 06, 04



CAPRICÓRNIO - A Lua destaca sua curiosidade e desejo por novidades! Você pode trocar experiências interessantes e aprender mais do que imagina. Mas uma viagem talvez precise de cuidado extra. Uma dose extra de animação no amor ajuda a afastar a rotina. Cor: AMARELO-OURO Palpites: 37, 10, 28



AQUÁRIO - A entrada da Lua em Virgem nesta madrugada promete mudanças e surpresas para esta sexta, seja em casa, nas finanças ou no trabalho. Aproveite para abrir espaço para que as boas energias circulem na sua vida. A Lua envia as melhores vibes para os momentos de intimidade. Cor: MAGENTA Palpites: 27, 10, 09



PEIXES - As relações estão protegidas, inclusive no trabalho. É hora de investir na diplomacia se quiser expandir seus contatos! À noite, porém, o astral muda e pode pintar tensão ao reunir as pessoas queridas. O amor conta com proteção das estrelas. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 05, 31, 14

