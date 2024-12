Horóscopo, 23/12: Seu lado mais prático e responsável fica evidente

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

ÁRIES

Segundou, Áries, e tudo indica que você terá mais habilidade para lidar com as pessoas de modo geral, seja no trabalho ou na vida pessoal. Aproveite para se aproximar de pessoas que são importantes em sua vida, pois esse contato tem ótimas energias! A sintonia cresce no amor. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 42, 24, 23

TOURO

Seu lado mais prático e responsável fica evidente, e pode dar conta de alguns serviços complexos ou chatinhos que vinha adiando, Touro. A boa notícia é que há chances de ganhar uma grana extra, mas encher o bolso vai depender diretamente do seu próprio desempenho. Não deixe a rotina incomodar no amor. Cor: VIOLETA Palpites: 14, 58, 23

GÊMEOS

Seu lado criativo e animado fica mais evidente, o que será uma mão na roda se atua em parceria ou em equipe. Mostre sua criatividade e não tenha medo de ousar, Gêmeos, porque essa é a sua hora de brilhar! Capriche no romantismo no amor. Cor: LILÁS Palpites: 23, 33, 35

CÂNCER

Você começa a semana com energia de sobra pra cuidar do serviço, especialmente se trabalha com produtos e serviços para o lar ou junto com alguém da família. Mas vale tirar um tempo para ficar no seu canto, relaxar e recarregar as baterias antes das festas. Cuidado para não exagerar na dose no ciúme! Cor: PRETO Palpites: 13, 41, 49

LEÃO

Tire proveito da sua habilidade de comunicação para expandir contatos, conquistar novos clientes e agilizar as coisas no trabalho. Seu raciocínio rápido pode abrir novas portas! Se já vinha pensando em formar uma sociedade, dê o primeiro passo agora. No amor, abuse do seu charme. Cor: BRANCO Palpites: 11, 52, 02

VIRGEM

As estrelas enviam as melhores energias para você cuidar do seu dinheiro e até poupar um pouco, se administrar bem a sua grana. A Lua troca likes com Mercúrio e Júpiter, favorecendo as finanças e você pode conseguir dar uma melhorada na vida profissional. Controle a possessividade no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 32, 22, 04

LIBRA

Você conta com a proteção das estrelas para focar nos resultados e correr atrás do que deseja, tanto no trabalho quanto no dia a dia. É hora de priorizar os seus interesses, compartilhar as suas ideias e apostar na comunicação para ganhar o destaque que merece! Altas doses de carinho no amor. Cor: BRANCO Palpites: 02, 29, 09

ESCORPIÃO

A Lua inferniza seu astral, mas você pode tirar proveito da sua intuição, que vai fazer hora extra para identificar boas oportunidades. Mas você vai precisar de paciência para lidar com algumas mudanças, mesmo que seja algo positivo. Não há motivos para se preocupar no amor. Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 33, 17, 08

SAGITÁRIO

O dia será ótimo pra estreitar laços com as pessoas queridas, ajudar alguém que está em uma situação vulnerável ou correr atrás de um projeto. No trabalho, confie em seu potencial, redobre o empenho e faça sua parte para manter o foco no serviço. O amor também segue animado. Cor: MAGENTA Palpites: 12, 39, 45

CAPRICÓRNIO

Caprica, você conta com seu lado ambicioso para botar as mãos na massa, finalizar suas obrigações e causar uma ótima impressão na chefia. Mas tudo isso depende diretamente do seu esforço, então nada de se distrair pelo caminho! O amor fica blindado pelas estrelas. Cor: ROSA Palpites: 51, 15, 31

AQUÁRIO

O dia será ideal para manter o foco no que realmente importa no trabalho e, de quebra, investir mais em conhecimento se quiser progredir na carreira. À noite, programa de lazer com a turma ou encontro com pessoas queridas promete aquecer o coração. Astral mais leve e bem–humorado no amor. Cor: GOIABA Palpites: 57, 12, 39

PEIXES

A semana começa com algumas mudanças. Mas, apesar das coisas ficarem meio tumultuadas, tudo vai terminar da melhor maneira para os seus interesses. Depois do almoço, foque na vida profissional e faça alguns ajustes se quiser dar um up na carreira. Vai rolar uma química de milhões no amor! Cor: SALMÃO Palpites: 18, 34, 36