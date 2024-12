Natal para Sempre cumpre mais uma temporada de muita emoção

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O espetáculo 'Natal Para Sempre', da TV Jornal/SBT com oferecimento da Mauricea, encantou o público no Recife Antigo neste final de semana. O evento conta ainda com o apoio da Secretaria de Turismo e Lazer da Prefeitura do Recife e do Recentro.

De graça, a peça contou com a presença do Papai Noel, que estava disponível para fotos e para conversar com a criançada.

Houve ainda a feira de economia criativa Bora Bora, marcando presença com itens de moda e artesanato. Também houve distribuição de pipoca e algodão doce para tornar a experiência ainda mais divertida.

O teatro ao ar livre acontece anualmente no Recife e, neste ano, retornou para a Avenida Cais da Alfândega, no Bairro do Recife. A produção divertiu não só as crianças, mas todo o público e trouxe o espírito natalino à tona neste fim de ano.

O espetáculo será exibido pela TV Jornal nesta terça-feira (24), véspera de Natal, às 19h15.

Tradição do Natal para Sempre

Essa não é a primeira vez que o espetáculo foi no Recife Antigo, já que contou com uma edição no mesmo local em 2022. A edição do ano passado ocorreu no Teatro Luiz Mendonça, do Parque Dona Lindu, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

O Natal Para Sempre convida crianças e adultos para conhecer a história de Amélie, uma menina que sonha em conhecer o Papai Noel. Sua vida é transformada quando a protagonista encontra um livro mágico que a leva para um mundo imaginário.

O caminho da personagem é cruzado por diversas figuras icônicas, como Peter Pan e Chapeuzinho Vermelho. No entanto, os personagens passam por desafios e precisam aprender que a verdadeira lição do Natal é compartilhar amor com o próximo.

"Este é um espetáculo que fala do nosso coração, do nosso desejo por um mundo melhor e pelo amor entre as pessoas. Queremos que ele seja uma extensão do sentimento do Natal ao longo do ano. É uma produção que traduz a fantasia da criança que sonha com esse mundo melhor, trazendo tudo isso para o palco com muita diversão, música e emoção, em um espetáculo delicioso para toda a família", destaca o diretor.