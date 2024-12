Horóscopo, 24/12: Esta véspera de Natal reserva mudanças

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES

Nesta véspera de Natal, as estrelas se entendem no céu e prometem abençoar suas relações, Áries! Você conta com uma dose extra de criatividade e de habilidade para encantar as pessoas, por isso, tem tudo para se destacar em atividades que envolvam comunicação. O amor se fortalece. Cor: CEREJA Palpites: 10, 16, 19

TOURO

Você começa esta véspera de Natal com a maior parte da sua atenção focada no trabalho e nas suas responsabilidades, Touro! Mas você pode ter prejuízo ou exagerar nos gastos à noite, ainda mais se tem planos de se divertir com os amigos. Não deixe o ciúme crescer no amor. Cor: ROSA Palpites: 20, 47, 02

GÊMEOS

Nesta véspera de Natal, a Lua segue firme e forte em seu paraíso astral e promete as melhores vibes para tudo o que você quiser fazer, bebê! Mas se quiser curtir as festas numa boa, fuja de tretas com pessoas que pensam diferente de você. Aposte no diálogo no amor. Cor: VERMELHO Palpites: 48, 01, 03

CÂNCER

As estrelas protegem os assuntos domésticos. Se andou se desentendendo com o pessoal de casa, essa é a hora de fazer as pazes e curtir a véspera de Natal numa boa. À noite, é melhor redobrar os cuidados se tem planos para viajar. A intimidade fica em alta no amor. Cor: PRETO Palpites: 44, 26, 53

LEÃO

Tudo o que envolve comunicação e deve correr melhor, mas não perca o foco, já que você terá facilidade para conversar até demais! A boa notícia é que esse astral leve também anima a convivência com a família nesta véspera de Natal. Melhore a comunicação no amor. Cor: AMARELO Palpites: 46, 34, 25

VIRGEM

As finanças seguem protegidas pelas estrelas, e você pode aproveitar o bom momento para engordar seus recursos, Virgem! Se tem planos com a família e pessoas mais próximas nesta véspera de Natal, pegue leve nas críticas e cobranças. No amor, também meça melhor as palavras. Cor: AMARELO Palpites: 48, 19, 21

LIBRA

A Lua segue brilhando em seu signo e promete uma energia extra para se dedicar a alguns interesses pessoais. As estrelas protegem seus sonhos e esperanças, mas talvez seja preciso um pouco mais de tato à noite. Seu jeito confiante vai fazer você arrasar no amor! Cor: PINK Palpites: 59, 51, 31

ESCORPIÃO

Embora você esteja com mais desconfiança, Escorpião, as estrelas enviam good vibes para turbinar a sua intuição. Talvez tenha que encontrar um tempo para repor as energias, mas ainda tem tudo para se divertir nesta véspera de Natal! No amor, faça sua parte para evitar brigas. Cor: BEGE Palpites: 53, 41, 44

SAGITÁRIO

Nesta véspera de Natal, você conta com energias maravilhosas para sair da sua zona de conforto e se arriscar um pouco mais. Seu lado aventureiro cresce, e será uma delícia fazer uma visita aos amigos que não vê há algum tempo. Pegue mais leve no ciúme no amor. Cor: VERDE Palpites: 06, 24, 08

CAPRICÓRNIO

O astral é favorável para tudo o que envolva dinheiro, sinal de que pode conquistar uma grana extra nesta véspera de Natal. À noite, descuidos com a saúde não estão descartados. Aproveite as festas, mas sem exagerar à mesa, ok? Tudo certo no amor. Cor: AZUL Palpites: 47, 11, 25

AQUÁRIO

As estrelas enviam ótimas energias para você ampliar seus conhecimentos, e até viajar se está planejando curtir as festas em outra cidade. Aliás, os relacionamentos em geral também estão protegidos pelos astros. Só tenha cuidado com os gastos, ok? Diminua a possessividade no amor. Cor: ROXO Palpites: 57, 48, 03

PEIXES

Esta véspera de Natal reserva mudanças, Peixes, mas elas serão positivas e não há motivo para se preocupar. E se está planejando curtir as festas com a família, saiba que pode pintar torta de climão. Seu jeito sensual no amor. Cor: LILÁS Palpites: 25, 38, 20