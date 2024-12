Resumo das novelas, 25/12: Paulo surge vivo e gravemente ferido, em A Caverna Encantada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A diretora Norma recebe um envelope mencionando que não é mais mãe de Anna. Pilar e Gabriel encontram uma caixa com cachorros abandonados

SBT/TV JORNAL

Quando Me Apaixono

Não haverá exibição do capítulo.

A Caverna Encantada (21h05)

Tonico prepara um jantar para Dalete. Anna sonha com uma rosa mágica. Cristina publica uma matéria no jornal da cidade com uma indireta para Pilar e Gabriel.

Norma brinca de arqueologia com Anna para agradá-la. Dalete flagra Moisés mexendo nas coisas da Norma.

A diretora Norma recebe um envelope mencionando que não é mais mãe de Anna. Pilar e Gabriel encontram uma caixa com cachorros abandonados. Em Minas Gerais, Paulo surge vivo, mas gravemente ferido.

RECORD – CANAL 9

Gênesis (21h45)

José e Abumani ficam aliviados com a atitude de Issad. Potifar cruza o caminho de José. Asenate desabafa com Herit e Neferíades é apresentada a José.

REDE GLOBO

Garota do Momento (18h25)

Beto afirma a Beatriz que só reatará o namoro quando ela acreditar que ele não bateu em Basílio. Maristela percebe que Juliano voltou a se relacionar com Zélia.

Teresa conversa com Lígia e Clarice sobre sua relação com Alfredo. Edu pede ajuda a Guto para conseguir o telefone de Celeste.

Ronaldo se nega a ajudar Bia. Sérgio conta a Alfredo que o quadro de Anita em seu programa é um sucesso. Maristela é informada de que o incêndio no clube foi criminoso.

Maristela deduz que Bia está por trás do ocorrido. Bia sabota a agenda de compromissos de Beatriz. Jacira percebe o encantamento entre Alfredo e Anita. Beatriz e Beto descobrem que a agenda do dia foi sabotada.

Volta Por Cima (19h45)

Madalena é avisada do vandalismo contra sua loja, e culpa Osmar. Gerson se incomoda com a presença de Rodolfo em sua casa.

Joyce se interessa por Sebastian, após conversar sobre ele com Roxelle. Violeta confessa que ordenou o vandalismo na loja de Madalena.

Jô e Roxelle se interessam um pelo outro e ficam juntos. Moreira convida Ana Lúcia para sair. Chico e Cacá começam a se aproximar. Gigi se surpreende ao encontrar o extrato bancário de Sebastian.

Yuki vê Gerson na academia de Silvia. Gigi revela a Osmar que Violeta armou contra Joyce.

Mania de Você (21h25)

Viola diz que está doente e que está sendo cuidada pelo marido. Dulce esconde os remédios do delegado. Tomás não gosta de ver Iarlei em sua casa com Evelyn.

Hugo manda Volney deixar sua casa. Mavi simula a voz de Marcel e liga para Viola. Luma combina com o pessoal do abrigo para exigir a libertação de Viola para a imprensa.

Marcel e Rodhes não encontram Viola no bunker. Luma pede ajuda a Iberê para encontrar Viola. Filipa ameaça entregar Rudá à polícia.