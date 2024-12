Horóscopo, 26/12: Mudanças devem movimentar o dia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES

Mudanças devem movimentar o dia. Você pode tirar proveito da sua intuição, que segue em alta, para fazer escolhas mais certeiras. Mas será preciso um pouco mais de cuidado à noite, quando Mercúrio e Júpiter pedem atenção redobrada com viagens e conversas. Aposte na atração física no amor. Cor: PRETO Palpites: 15, 26, 08

TOURO

As estrelas avisam que você pode sonhar em deixar a solidão de lado e buscar a companhia de amigos ou pessoas próximas. Mas há sinal de tensão à noite e é melhor ter cautela ao mexer com dinheiro. Os amigos vão ajudar a animar o amor. Cor: VERDE Palpites: 15, 40, 60

GÊMEOS

Talvez tenha que redobrar o esforço para dar conta de tudo o que vai aparecer pela frente, mas as estrelas avisam que o saldo será positivo no final das contas. Bom momento para cuidar da sua imagem e causar uma impressão positiva à primeira vista. Busque o equilíbrio no amor. Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 32, 40, 04

CÂNCER

A Lua segue em seu paraíso astral e o dia tem tudo para correr às mil maravilhas! Aproveite para entrar em um sorteio ou em uma rifa. E também não faltam boas energias para você se divertir. Há sinal de momentos doces no amor, desde que controle o ciúme. Cor: VERMELHO Palpites: 52, 19, 34

LEÃO

Você vai encarar os problemas com mais bom–senso e menos drama, o que tem tudo para causar boa impressão. Mas vale prestar atenção ao seu sexto sentido, que estará afiado. Lembranças do passado podem aquecer seu coração. No amor, pegue mais leve nas demonstrações de ciúme. Cor: CINZA Palpites: 47, 27, 18

VIRGEM

A Lua estimula o desejo de sair de casa, passear e colocar a conversa em dia com amigos e conhecidos, bebê. A família pode cobrar mais a sua presença em casa, então equilibre seu tempo. Um astral mais leve embala os momentos no amor. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 11, 20, 52

LIBRA

A Lua estimula você a buscar segurança, seja na vida financeira, pessoal ou amorosa. Valorize o que você já conquistou, mas sem se apegar demais aos bens materiais! Só um aviso: a grana não vai cair do céu e você precisa fazer a sua parte. No amor precisa controlar seu jeito possessivo. Cor: AMARELO Palpites: 57, 03, 27

ESCORPIÃO

Se depender das estrelas, você conta com ótimas energias para cuidar de assuntos particulares e colocar as suas coisas em ordem. Mas, à noite, lidar com dinheiro não será tão fácil e você precisa redobrar a atenção. O astral tem tudo para melhorar no amor. Cor: BRANCO Palpites: 59, 60, 50

SAGITÁRIO

A Lua ainda inferniza seu astral nesta quinta, sinal de que você vai sonhar com descanso e sossego, Sagita. À noite, podem surgir alguns atritos em suas relações porque você não vai querer ceder nas opiniões. No amor, fuja de confusão! Cor: SALMÃO Palpites: 34, 36, 27

CAPRICÓRNIO

O dia será ideal para sair da rotina, experimentar algo diferente ou viver uma experiência totalmente nova. À noite, a vontade de se isolar pode crescer. A saúde precisa de atenção extra, então ouça os avisos que o seu corpo envia. Invista no companheirismo no amor. Cor: MAGENTA Palpites: 12, 36, 54

AQUÁRIO

A carreira conta com vibes poderosas, e o astral é bom para quem pensa em pedir um aumento ou encontrar um emprego que pague mais. O clima fica meio tenso à noite, e pode pintar uma rixa com alguém da turma. O amor corre numa boa hoje. Cor: LILÁS Palpites: 40, 05, 04

PEIXES

A Lua garante que seu espírito aventureiro fica em alta, e você pode topar um programa de última hora sem pensar muito. Mas se esforce para manter o bom humor, já que o astral muda à noite e um clima mais tenso pode chegar em casa. Não deixe nada interferir no amor. Cor: ROSA Palpites: 52, 07, 47