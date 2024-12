Horóscopo, 27/12: Um astral tenso vai abalar amizades

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

ÁRIES

As mudanças seguem em alta, e você não terá problema para encarar imprevistos ou reviravoltas. À tarde, a Lua se muda para Sagitário e favorece os contatos com pessoas de fora. Aproveite para matar a saudade! O amor conta com muita animação, bebê. Cor: CINZA Palpites: 44, 08, 06

TOURO

Um astral tenso pode abalar algumas amizades, então é melhor manter a calma para não se arrepender de uma atitude impulsiva. Mas, à tarde, você pode fazer as pazes, caso tenha brigado com alguém. O desejo tem tudo para apimentar a relação no amor! Cor: AMARELO Palpites: 15, 60, 41

GÊMEOS

Críticas ou cobranças podem atrapalhar a convivência com os colegas, especialmente no trabalho. Ainda bem que o céu garante que vai encarar qualquer desafio com um pé nas costas! Aproveite o astral favorável para abandonar um mau hábito. A sintonia no amor será visível agora. Cor: VIOLETA Palpites: 50, 05, 23

CÂNCER

Sextou, mas talvez não seja tão fácil manter o foco no serviço. Ainda bem que você começa o dia com uma dose extra de sorte! Mas seu lado responsável vem à tona, e vai te ajudar a terminar tarefas chatas. As melhores vibes no amor ocorrem pela manhã. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 40, 23, 33

LEÃO

Vai ser difícil manter a paz com quem ama, mas faça sua parte pra não brigar com ninguém antes mesmo de sair de casa, Leão. À tarde, com a Lua em seu paraíso astral, fica mais fácil expandir seus contatos e convencer as pessoas com as suas ideias. Aposte no romantismo no amor! Cor: AZUL-CLARO Palpites: 44, 50, 08

VIRGEM

Os astros mandam as melhores energias para você fazer novos contatos e se destacar em tudo o que envolve comunicação. À tarde, o astral muda e os assuntos que envolvem a família é que estarão favorecidos. Já o amor pode ficar um pouco mais arrastado. Cor: PRETO Palpites: 52, 43, 16

LIBRA

Manter o foco no que precisa ser feito, será um desafio. A boa notícia é que você conta com a proteção das estrelas para lidar com dinheiro! À tarde, a Lua se muda para Sagitário e avisa que o desejo de passear vai animar seu coração. No amor, aposte no seu jeito descontraído! Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 06, 33, 44

ESCORPIÃO

Você começa o dia com vontade de sair por aí comprando tudo o que vê pela frente. Vá com calma pra não ter prejuízo! Seu esforço tem tudo para ser recompensado, mas reserve um tempinho para planejar o orçamento. Devagar com a desconfiança no amor. Cor: ROXO Palpites: 57, 09, 30

SAGITÁRIO

As estrelas destacam seu sexto sentido, que pode mandar avisos importantes. Não descarte um pressentimento antes de investigar direitinho. Mais tarde, a Lua entra em seu signo trazendo disposição para você cuidar dos próprios interesses. Você tem tudo para brilhar no amor! Cor: VERDE Palpites: 44, 06, 26

CAPRICÓRNIO

Os astros pedem cautela extra com tudo o que envolva comunicação. Na dúvida, é melhor ficar longe de gente fofoqueira. Os relacionamentos também ganham a proteção das estrelas e fica mais fácil expandir seus contatos. O amor segue sem problemas. Cor: CREME Palpites: 60, 41, 50

AQUÁRIO

Se está planejando pedir uma promoção ou aumento, foque no que precisa ser feito, e evite se distrair no caminho. À tarde, com a Lua em Sagitário, o astral se torna mais leve e você pode expandir seus interesses ou se envolver em novas experiências. Fortaleça os laços no amor. Cor: LILÁS Palpites: 08, 14, 50

PEIXES

As cobranças podem começar, Peixes, e você corre o risco de perder a paciência com gente mais velha ou conservadora. À tarde, a Lua em Sagitário garante que a sua ambição fica no modo turbo. Fica mais fácil reconhecer boas oportunidades. Vibes perfeitinhas no amor. Cor: MARROM Palpites: 26, 33, 51