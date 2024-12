Resumo das novelas, 27/12: Michele revela segredo devastador para Daniel, em Mania de Você

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

SBT/TV JORNAL

Quando Me Apaixono (14h15)

Josefina diz a Regina que está com sua filha e só dirá quem é ela quando receber a quantia em dinheiro que está pedindo.

Regina está disposta a vender tudo que tem para conseguir o dinheiro e ter sua filha de volta. A mulher se identifica como Fina, mas ela nem imagina que Fina e Josefina são a mesma pessoa.

Constanza promete a Jerônimo que conseguirá um documento com a assinatura de Josefina para que ele possa comparar com a carta encontrada em poder de seu irmão no dia de sua morte.

Jerônimo está decidido a descobrir quem é o assassino de seu irmão. Marina diz a ele que isso poderá separá-lo para sempre de Renata.

Marina pergunta se existe a possibilidade de terem um futuro juntos e ele diz que sim. Branca, que está presa, consegue telefonar para Honório.

Regina decide visitar Luciana para descobrir se Jerônimo teve algo a ver com o empréstimo que a empresa recebeu do banco. Josefina planeja fazer algo para que Regina nunca possa ser feliz.

A Caverna Encantada (21h05)

César diz a Gabriel que a cachorrinha morreu, mas que os filhotes estão bem. Norma pergunta a Anna, Moisés e Felipe quem mexeu na sua gaveta, e Tonico mente, assumindo a culpa.

Thomas lança cantada romântica para Cristina, que não percebe. Felipe flagra Anna conversando com Moleza e fica espantado com a mochila falante.

Moisés não acredita que Moleza fala. Sem conseguir adoção, Gabriel e Pilar levam os filhotes de cachorros para o colégio.

RECORD – CANAL 9

Gênesis (21h45)

Sheshi tenta salvar um ente querido. Judá deixa o acampamento. No palácio, o empenho de José chama atenção.

REDE GLOBO

Garota do Momento (18h25)

Glorinha se desespera ao se ver presa em uma sala da agência. Basílio e Juliano selam um acordo. Glorinha consegue se soltar e revela para Beto e Beatriz que Bia a trancou em uma sala escura.

Mauro confronta Ronaldo sobre o novo namoro de Celeste. Anita se preocupa com seus sentimentos por Alfredo. Uma revista estrangeira se interessa pelo sucesso de Beatriz. Raimundo não aprova o namoro de Celeste e Edu.

Alfredo fica aflito com o almoço proposto por Teresa para a família de Anita. Basílio faz um serviço para Juliano. Beto, Glorinha e Beatriz flagram Bia adulterando as fotos da nova campanha.

Volta Por Cima (19h45)

Madalena é aconselhada por seu advogado a desistir de denunciar Violeta. Jão comenta com Neuza que os funcionários da Viação Formosa já sabem sobre seu pai.

Silvia descobre que o diário de sua avó foi roubado. Violeta exige que Rique prepare uma festa de Réveillon no Dragão Suburbano, em homenagem a Osmar.

Neuza se organiza para iniciar o processo de reconhecimento de paternidade de Jão. Jayme toma uma decisão contra a vontade de Tereza.

Belisa se assusta ao saber que o diário de Mariazinha foi roubado. Madalena surpreende Cacá na rua.

Mania de Você (21h25)

Viola não toma o comprimido dado por Dulce. Michele deixa Daniel devastado ao dizer que ama Cristiano. Fátima fica arrasada ao ver que foi enganada por Robson.

Rudá fica surpreso ao saber que Filipa não irá mais viajar. Diana aconselha Fátima a se separar de Robson. Iarlei incentiva Gael a se declarar a Fátima.

Wagner pede Dhu em casamento, e Edmilson escuta. Berta ameaça demitir Leidi, ao ouvir a funcionária destratando Ísis.

Berta comunica a Mavi que só investirá no Albacoa 2 se tiver o controle acionário. Filipa sente ódio por Rudá ao ouvi-lo dizer que Viola é o amor de sua vida. Filipa aceita proposta de Mavi.