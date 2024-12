Saiba quem é Edi Botelho, companheiro de Ney Latorraca por quase três décadas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Edi Botelho, conhecido como Didi, é um escritor, ator e diretor teatral que construiu uma sólida trajetória nos palcos brasileiros. Desde 1995, Edi foi companheiro do ator Ney Latorraca, que faleceu nesta quinta (26), aos 80 anos.

Didi e Ney dividiram não apenas a vida, mas também a paixão pelo teatro. Discreto e dedicado, ele é amplamente reconhecido no meio artístico por seu talento e sensibilidade.

Ao longo dos anos, Edi Botelho e Ney trabalharam juntos em diversos projetos. Em 2014, contracenaram na peça Entredentes, com texto e direção de Gerald Thomas. O espetáculo abordava questões éticas e ideológicas, com Ney no papel de um judeu e Edi interpretando um islâmico, em um encontro no Muro das Lamentações.

Outro momento de destaque ocorreu em 2020, quando Edi atuou na peça As Cadeiras ao lado de Tássia Camargo, sob a direção de Ney. A montagem rendeu repercussão na mídia, especialmente por uma fotografia artística feita por Edi de Tássia, que viralizou nas redes sociais. Além de diretor e ator, ele é também escritor, responsável pela biografia do diretor Gerald Thomas.

Ney Latorraca e Edi Botelho - REPRODUÇÃO

Novelas

Edi Botelho participou de novelas como Malhação e A Lua Me Disse, mas sua verdadeira paixão sempre foi o teatro. Ney, que também dirigiu o companheiro em algumas peças, costumava exaltá-lo publicamente. “Encontrei uma pessoa genial, que é o Edi. Ele é inteligente, carinhoso, íntegro e me trata muito bem. É bom voltar para casa e ter alguém assim”, disse o ator em 2022, em entrevista ao Gshow.

A relação dos dois era pautada pela discrição, mas sempre foi admirada por amigos e colegas de profissão. Ney, que evitava expor sua vida pessoal, afirmou em uma entrevista à revista Veja que, durante uma internação de mais de 50 dias, percebeu ainda mais a força da relação. “O Edi virou praticamente um médico. Não temos só um caso de amor; estamos unidos para a vida”, declarou o ator.

Sobre a possibilidade de ter filhos, Ney comentou que cogitou a ideia, mas optou por não seguir esse caminho. “Não me arrependo de não ter tido filhos. Vivo com uma pessoa maravilhosa, um grande companheiro, amigo e bom ator”, disse em uma entrevista ao jornal O Globo. A decisão reforçava a satisfação com a vida que construiu ao lado de Edi.

Discretos até em aparições públicas, a última imagem dos dois juntos foi divulgada em julho de 2024, em uma mensagem de aniversário para o amigo Gerald Thomas.

Ney Latorraca

Ney Latorraca morreu nesta quinta-feira, dia 26 de dezembro de 2024, aos 80 anos. Ele deixa um legado marcante na dramaturgia brasileira. Conhecido pelo talento e pela versatilidade, Ney brilhou em novelas, filmes e peças, conquistando o público com seu carisma.