Horóscopo, 29/12: Se exagerar na possessividade, vai arrumar confusão à toa

Pode surgir a oportunidade de comprar algo que sempre quis para a casa ou a sua família, mas vá devagar com os gastos. Confira o que diz seu signo

ÁRIES

Você começa o último domingo do ano com muito pique para sair da rotina e se aventurar por aí. A busca por novidades e mudanças promete trazer um ar mais leve. A vontade de espantar a mesmice traz vida nova ao romance. A conquista fica agitada e você pode se surpreender, mas talvez a distância atrapalhe à noite. Cor: LILÁS - Palpites: 43, 11, 61

TOURO

Domingou, bebê, e você pode aproveitar essa vibe para dar uma geral em tudo o que estava te incomodando nos últimos tempos. À noite, porém, um desentendimento com um amigo pode ser um desafio, já que seu signo não tem muito jogo de cintura. Um clima de paixão anima o romance e taca fogo na intimidade com o par. Cor: PRETO - Palpites: 22, 58, 59

GÊMEOS

As estrelas vão destacar ainda mais o desejo de interagir com as pessoas queridas. Reserve tempo também para matar a saudade de quem está longe. Se já encontrou o amor da sua vida, aproveite para curtir o par. Mas, se ainda está só, não esconda o desejo de viver algo mais sério. Cor: AZUL-CLARO - Palpites: 54, 20, 09.

CÂNCER

Aproveite para organizar suas coisas em casa, fazer alguns ajustes e até cuidar melhor da saúde. As coisas talvez fiquem um pouco amarradas na conquista, mas não se cobre tanto. A rotina pode se instalar no romance, mas não deixe que isso se torne um problema. Cor: AZUL-ROYAL - Palpites: 16, 38, 61.

LEÃO

Domingou e a Lua segue firme e forte no seu paraíso astral, avisando que o dia tem tudo pra ser descontraído e animado. No amor, você tem tudo para ser o centro das atenções na paquera, bebê, mas há sinal de revés à noite. As estrelas abençoam os momentos com o mozão. Cor: AZUL- TURQUESA - Palpites: 23, 14, 04.

VIRGEM

A Lua destaca seu apego à família e ao lar neste domingo, então aproveite o astral para curtir seu canto e recarregar as baterias.O romance corre de maneira tranquila, mas há risco de tensão mais tarde, seja por causa de ciúme ou de palpites da família. Cor: AMARELO - Palpites: 27, 09, 45.

LIBRA

O seu signo estará mais comunicativo hoje e as estrelas prometem momentos animados, seja batendo papo com os amigos ou nas redes sociais. Uma boa conversa ajuda a colocar o romance de volta nos trilhos. Também há sinal de novidades na conquista e pode se surpreender com tantos contatinhos pipocando por aí. Cor: ROSA - Palpites: 36, 29, 18.

ESCORPIÃO

Pode surgir a oportunidade de comprar algo que sempre quis para a casa ou para a sua família, mas vá devagar com os gastos. A vida pode ficar um pouco rotineira no romance e, se exagerar na possessividade, vai arrumar confusão à toa com quem ama. Cor:VERDE-CLARO - Palpites: 38, 34, 16.

SAGITÁRIO

Domingou, Sagita, e o dia começa com uma dose extra de disposição para curtir a vida ao máximo! Com um pique de dar inveja, você vai contar com boas energias para resolver alguns assuntos pessoais Tá de olho em alguém? Não enrole muito para se aproximar e jogar seu charme. Cor: AMARELO-OURO - Palpites: 19, 48, 10.

CAPRICÓRNIO

Se depender das estrelas, o desejo de ficar no seu canto e se isolar um pouco tem tudo para crescer neste domingão. Aposte num clima de mistério para despertar o interesse do crush. Com o mozão, talvez seja meio difícil se expressar. Cor: VERMELHO - Palpites: 36, 27, 25.

AQUÁRIO

Você começa o dia com a sensação de que o universo está conspirando a seu favor! Você pode ter a sensação de que tudo corre com mais facilidade. A paquera tem tudo para ficar animada, ainda mais se planejou dar uma volta com os amigos. O pessoal pode bancar o cupido hoje. Cor: SALMÃO - Palpites: 45, 34, 18.

PEIXES

Se quiser arrasar e colecionar elogios, não poupe esforços para impressionar geral. Caprichar no visual vai levantar sua autoestima, por isso, escolha roupas que vão passar a imagem que deseja. Tem compromisso? Reforce os laços com o par e não pegue pesado nas críticas. Cor: BRANCO - Palpites:16, 11, 20.