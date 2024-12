Resumo das novelas, 30/12 a 4/1: Josefina deixa ex-cunhada inconsciente e ensanguentada, em Quando me Apaixono

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

TV JORNAL / CANAL 2

QUANDO ME APAIXONO

Capítulo 120 – segunda, 30 de dezembro

Fina e Regina se encontram em um parque. Regina confirma que ela é Jôse e Fina mostra a ela o pingente que Roberto deu a ela e a Renata. Regina exige um teste de DNA para lhe entregar o dinheiro e Josefina concorda. Constanza vai até a casa de Josefina para conseguir um documento assinado pela cunhada, mas é flagrada por Roberta.

Depois Roberta conta à mãe o que aconteceu e Josefina vai até a casa de Constanza. As duas discutem e Constanza diz que não descansará até mandá-la para a cadeia.

Josefina agride a ex-cunhada que fica inconsciente e ensanguentada. Ao ir ao banco para verificar a origem do empréstimo, Renta encontra Jerônimo.

O empregado que roubou a muda- mãe da uva plantada em “A Bonita”, fica apavorado ao constatar que a praga atingiu a planta. Matias fica furioso ao descobrir que o empréstimo foi feito por Jerônimo. Matias se sente aliviado ao saber que poderá romper seu contrato pré-nupcial por que o advogado alterou uma das cláusulas.

Capítulo 121 – terça, 31 de dezembro

Constanza comete um erro ao ameaçar Josefina afirmando que Renata é a filha de Regina que ela sequestrou.

Josefina se assusta e atinge a ex-cunhada com um golpe na cabeça deixando-a inconsciente. Josefina foge sem saber se a matou. Ezequiel comenta com Lázaro que suspeita que o tipo de uva que Augusto plantou em sua fazenda é o mesmo de “A Bonita”. Lázaro decide ir ver a planta. Josefina decide ir para um hotel por medo de ser presa.

Josefina exige que Regina lhe entregue o dinheiro em quarenta e oito horas. Regina é obrigada a pedir ajuda a Jerônimo e diz por que precisa dessa quantia tão alta. Marina prepara um jantar especial para receber Jerônimo, mas ele muda seus planos e decide ficar na capital para visitar Constanza.

Ele vai com Regina até o hospital e lá encontra Augusto, que tenta obriga-lo a deixar o local. Jerônimo comenta com Regina que Renata e Augusto vão se casar. Regina, Gonçalo e Matias ficam surpresos com a notícia.

Capítulo 122 – quarta, 01 de janeiro

A notícia do casamento de Renata e Augusto deixa a família perplexa. Gonçalo não aceita por que sabe que sua filha não está apaixonada por Augusto. Augusto observa, de longe, a conversa entre Renata e Jerônimo e, imediatamente pensa em algo para que Renata acredite que Jerônimo está apaixonado por Marina.

Jerônimo empresta a Regina o dinheiro que Fina pediu para lhe devolver a filha. Jerônimo envia para uma análise grafológica, a carta e os documentos assinados por Josefina. Na fazenda estão planejando um casamento duplo: Matilde e Carlos, Karina e Lázaro quando recebem a notícia de que Álvaro está vivo.

Constanza recobra os sentidos e, com muita dificuldade, tenta contar para a família que foi Josefina que tentou matá-la. Lázaro conclui que a uva da fazenda “ A Bonita” está sendo cultivada nas terras de Augusto.

Capítulo 123 – quinta, 02 de janeiro

Tendo em vista o que aconteceu, Jerônimo se vê na obrigação de dizer ao padre Severino que Álvaro está vivo e ele se transformou em cúmplice dessa mentira. Constanza tenta dizer a Honório que ele e Adriana precisam tomar cuidado com Josefina, mas não consegue.

Ao perceber que Jerônimo não leva a sério o relacionamento, Marina pergunta o que deve esperar dele. Constanza recebe alta, mas o médico avisa que sua reabilitação pode demorar muito tempo. Regina se oferece para fazer fisioterapia motriz e de linguagem.

Diante da insistência de Inês, Regina se vê obrigada a contar que está sendo chantageada por Jôse, que exige uma grande quantia em dinheiro para dizer onde está sua filha. Marina diz a Jerônimo que vai pedir afastamento do hospital na capital para exercer a medicina no povoado.

Capítulo 124 – sexta, 03 de janeiro

Roberta recorda quando Rafael a pediu em casamento e disse que a faria a mulher mais feliz do mundo. Depois se embriaga e faz a mãe jurar que não matou Rafael.

Jerônimo visita o Dr. Álvaro na cadeia e o médico confessa que Augusto ordenou que o agredissem para impedir que lhe contasse que seus planos são de ficar com a fazenda “A Bonita” e tudo que lhe pertence…os vinhedos, sua esposa. Ele conta também roubou o broto da videira e planeja queimar sua plantação quando sua fazenda começar a produzir a uva especial.

Alzira começa a sentir as contrações e é socorrida pelos trabalhadores da fazenda que a levam para o consultório da Dra. Marina. Karina está muito emocionada por que agora sim vai se casar com o homem que ama. Jerônimo convida Marina para viver na fazenda, mas deixa claro que isso não significa que pretende se casar.

Regina já tem o dinheiro para entregar a Josefina. Renata fica sabendo que não precisam pagar nem um centavo de juro pelo empréstimo que Jerônimo fez para as Empresas Monterrúbio. Josefina obriga Roberta a ir até a casa de Constanza e pegar uma escova de cabelo de Renata. Sabendo que Álvaro está vivo, padre Severino diz a Karina que é melhor que esperem um ano para se casar. Jerônimo diz a Lázaro que Karina não é viúva, pois Álvaro está vivo.

A CAVERNA ENCANTADA

Paulo é uma das personagens da novela A Caverna Encantada, da TV Jornal/SBT - SBT

SEGUNDA-FEIRA, 30/12

Nas cavernas de Minas Gerais, Paulo encontra equipamentos deixados por uma equipe de ornitólogos e usa uma câmera para tirar fotos e deixar pistas. Elisa pede a Norma que dê aula de dança. Norma recebe uma ligação alegando que tem novos indícios do paradeiro de Paulo e pede a Elisa para não revelar o segredo para Anna. Anna, Felipe e Moisés encontram os filhotes de cachorro no colégio.

TERÇA-FEIRA, 31/12

Nesse dia não será exibido "A Caverna Encantada".

QUARTA-FEIRA, 01/01

Os filhotes de cachorro se espalham pelo colégio. Norma pinta o cabelo com a ajuda de Fafá e, sem saber, acaba se transformando na vilã icônica de cabelo preto e branco. Elisa estranha o novo visual da diretora. Elisa manda mensagem para César avisando que sente saudades. Norma finalmente vê a nova coloração do cabelo e surta.

QUINTA-FEIRA, 02/01

César visita Elisa e seus cachorros também invadem o colégio. Felipe quer os filhotes para si, mas Anna e Moisés contestam. Norma pede a Dalete que coloque um fim nos filhotes. Gabriel encontra uma pessoa para adotar os filhotes. Thomas e Cristina se beijam. Benjamin prepara desafios para Nina entrar para o grupo Pequenotts. Thomas diz a César que vai pedir Cristina em namoro, mas o veterinário não aprova.

SEXTA-FEIRA, 03/01

Norma recebe um envelope com novas fotos de Paulo. Elisa dá aula de balé para as meninas, mas se machuca. Thomas pede a mão de Cristina em namoro, mas ela sai correndo. César faz com que Thomas seja preso pela polícia. Norma toma o rádio da Anna e o esconde; a garota chora.

RECORD – CANAL 9

GÊNESIS

Ator Thiago Rodrigues como Judá na novela Gênesis - RECORD/DIVULGAÇÃO

Capítulo 224 – segunda, 30 de dezembro

José e Abumani ficam aliviados com a atitude de Issad. Potifar cruza o caminho de José. Asenate desabafa com Herit e Neferíades é apresentada a José.

Capítulo 225 – terça, 31 de dezembro

José sofre com a lembrança dos irmãos. Amarilis se incomoda com Kamesha. Zilpa aconselha Israel e ele autoriza Judá a seguir um novo caminho. José e Asenate se encontram.

Capítulo 226 – quarta, 01 de janeiro

Sheshi tenta salvar um ente querido. Judá deixa o acampamento. No palácio, o empenho de José chama atenção.

Capítulo 227 – quinta, 02 de janeiro

Judá é recebido por Hirá. Asenate arma um plano para rever José. Hirá faz um acordo com Judá.

Capítulo 228 – sexta, 03 de janeiro

Sheshi tem uma triste despedida. José recebe uma proposta de Potifar, enquanto o faraó pressiona o eunuco. Judá encontra Muriel.

REDE GLOBO

GAROTA DO MOMENTO

Maisa Silva é uma das estrelas da novela Garota do Momento, da Globo - Divulgação

Capítulo 48 – Segunda-feira

Bia e Ronaldo pedem ajuda para sair do elevador. Beto se emociona ao ouvir um comentário sobre Beatriz e a campanha do novo sabonete. Mauro tenta fazer Celeste entrar em seu carro à força, quando Edu chega. Ronaldo e Bia discutem.

Alfredo deduz que foi Jacira quem enviou o bilhete misterioso para Anita. Ulisses revela a Beatriz que Beto está pensando em aceitar a proposta de ir para Brasília. Clarice se decepciona por não conseguir popularizar a Magnifique. Edu e Celeste se encontram. Lígia aconselha Beto a aceitar a proposta. Raimundo questiona a decisão do filho.

Capítulo 49 – Terça-feira

Beto afirma a Raimundo que precisa ir para Brasília investir em sua carreira. Ronaldo e Bia pensam um no outro. Juliano e Maristela temem que Clarice seja reconhecida. Beatriz sofre ao constatar que Beto irá para Brasília.

Anita desabafa com Marlene. Basílio manipula Maristela. Lígia pede que Teresa fale com Alfredo para lhe chamar para cantar na TV. Bia implora para que Beto vá a sua festa de aniversário. Beatriz comenta com Arlete sobre Bia. Glorinha flagra Basílio com Maristela. Bia revela a Beto que sua proposta de emprego em Brasília foi armada por Ronaldo.

Capítulo 50 – Quarta-feira

Bia explica que Ronaldo queria afastar Beto da agência. Arlete confronta Juliano sobre Bia, e Zélia descobre que a mulher é mãe de Valéria. Ronaldo confessa a Beto e Raimundo que armou para se livrar de Beto, e acaba se demitindo da agência. Glorinha revela a Beto e Ulisses que Basílio e Maristela estão mancomunados.

Ronaldo desabafa com Lígia. Jacira provoca Alfredo sobre seus sentimentos por Anita. Mauro pede aprovação a Raimundo para reatar o namoro com Celeste. Lígia insiste para Beto ir para Brasília. Beatriz questiona Clarice sobre as bolsas de estudo da Magnifique. Mauro chega para jantar com Celeste. Ulisses e Glorinha registram o encontro de Maristela e Basílio.

Capítulo 51 – Quinta-feira

Clarice passa mal ao conversar com Beatriz, e pede que a moça apresente as alunas bolsistas no programa de Alfredo.

Celeste expulsa Mauro de sua casa, e Raimundo questiona a filha. Juliano conta a Maristela que foi procurado por Arlete. Raimundo incentiva Beto a perseguir seus sonhos e sua carreira. Sérgio e Marlene constatam o clima entre Alfredo e Anita. Ronaldo se nega voltar a trabalhar com Raimundo.

Lígia pede que Raimundo deixe Mauro longe de Celeste. Lígia é convidada para cantar em um cruzeiro. Beto lamenta que as fotos que Ulisses fez de Maristela e Basílio não tenham ficado boas. Beatriz propõe uma nova ideia a Clarice. Zélia procura Arlete.

Capítulo 52 – Sexta-feira

Zélia convence Arlete a costurar para ela. Clarice gosta da ideia de Beatriz e aceita dar aulas para moças do Gente Fina. Lígia conta a Raimundo sobre a proposta que ela recebeu para viajar com Giovanni. Lígia convida Ronaldo para acompanhá-la no cruzeiro.

Alfredo propõe um substituto para trabalhar com Anita em seu programa. Bia sabota o café de Beto. A plateia estranha o novo apresentador do quadro ao lado de Anita. Zélia incentiva Arlete a beber e a sonda sobre Valéria e Juliano.

Raimundo afirma que o trabalho de Ronaldo é necessário e convida o filho a voltar a trabalhar na agência. Glorinha arma para que Beatriz flagre Maristela com Basílio. Sedado por Bia, Beto sofre um acidente de carro.

Capítulo 53 – Sábado

Raimundo vai ao encontro de Beto. Beatriz confronta Basílio sobre Maristela, e o rapaz consegue despistar a amiga.

Ronaldo aceita voltar a trabalhar com Raimundo. Zélia conta para seu cúmplice misterioso o que descobriu sobre Arlete. Beatriz visita Beto no hospital. Bia humilha Beatriz, e Clarice obriga a menina a pedir desculpas.

Um funcionário confronta Juliano sobre um problema na fábrica. Ronaldo avisa a Beto que o jornal não pode esperar sua recuperação. Nelson é chantageado. Zélia pede que Arlete lhe conte tudo o que sabe sobre a família Alencar. Mauro aborda Celeste, e Edu vê.

VOLTA POR CIMA

Capítulo 79 – Segunda-feira

Belisa finge para Yuki que não conhece Rodolfo. Sebastian descobre que Joyce está com o diário de Mariazinha. Madalena conta para Jão que discutiu com Cacá. Cida toma uma decisão. Belisa reclama da presença de Rodolfo.

Marco confirma para Gerson que avisou a Violeta que eles ficarão com a área do Mário Coelho. Tati se aconselha com Doralice sobre seu namoro com Nando. Rodolfo segue Belisa até sua casa. Rosana estranha o comportamento agressivo de Nando.

Joyce descobre que estão faltando páginas do diário e se desespera. Edson convida Jão, Ana Lúcia e Cacá para um jantar. Roxelle surge na casa de Violeta procurando Jô, e Cacá fica tensa. Marco vai à loja de Madalena oferecer seu serviço de proteção.

Capítulo 80 – Terça-feira

Madalena enfrenta Marco. Jão tenta escapar do convite de Edson. Gigi questiona Yuki sobre Bernardo. Gerson se anima ao descobrir que Madalena é sobrinha de Osmar. Neuza incentiva Jão a ir ao jantar de Edson. Sidney se incomoda com o entrosamento entre Cida e Alberto. Ana Lúcia e Cacá pensam em fazer intriga para Madalena.

Osmar e Violeta chegam ao galpão dos bate-bolas para a festa de Réveillon. Tati termina o namoro com Nando. Chico decide passar a noite de Ano Novo com Cacá. Jão e Madalena chegam para a festa na casa de Gigi.

Capítulo 81 – Quarta-feira

Gigi apresenta Jão e Madalena para seus convidados. Nando culpa Jin pelo término de seu namoro. Jão e Madalena reconhecem Jô. Lucas ouve Miranda mentir para Rafa e fica intrigado.

Rodolfo manda um presente para Belisa. Cacá recebe de Jô uma foto de Jão com Madalena. Nando confronta Jin. Todos se confraternizam com a chegada do novo ano. Roxelle avisa a Neuza que a lanchonete em que elas trabalham foi vendida.

Silvia descobre como Sebastian financia o luxo dos Góis de Macedo. Jão pede demissão da Viação Formosa. Madalena pede para Marco levá-la até Gerson.

Capítulo 82 – Quinta-feira

Marco acerta o encontro de Madalena com Gerson. Roxelle e Neuza se preocupam com a venda da lanchonete. Edson tenta convencer Jão a ficar na Viação Formosa.

Osmar se entende com os apontadores da área de Mário Coelho. Gerson admira a coragem de Madalena. Violeta expulsa Tereza de sua casa. Gigi chama a polícia, e Sebastian fala sobre o seu dinheiro. Violeta confirma a gravidez de Cacá. Tati cola uma foto dela com Jin na parede de seu quarto.

Roxelle prepara uma surpresa para Sebastian. A ex-produtora de Jin o procura. Edson avisa a Neuza e Jão que comprou a lanchonete. Joyce troca de lugar com Roxelle e vai ao encontro de Sebastian.

Capítulo 83 – Sexta-feira

Joyce se abre para Sebastian. Edson passa a lanchonete para o nome de Neuza. Jin se surpreende com a proposta de sua ex-produtora. Cida se interessa quando Miranda diz a Sidney que sentiu ciúmes dela com Alberto.

Jayme recebe Tereza de volta em casa. Jô sugere que Osmar conte para Violeta sobre seus novos negócios. Nando tenta convencer Rosana a reatar com Edson. Rosana decide vender o quadro que comprou de Joyce no leilão. Nando pede para Jão permanecer na Viação Formosa.

Jin se emociona ao ver sua foto com Tati. Gigi começa a trabalhar na lanchonete com Roxelle. Rosana descobre que o quadro que ela queria vender é falso. Cacá tenta contratar Madalena para fazer uma festa para o seu bebê.

Capítulo 84 – Sábado

Madalena discute com Cacá. Joyce procura quadros para vender em casa. Tati e Jin conversam entrosados. Cacá ameaça Madalena. Nando se aconselha com Jão. Tereza pensa em transformar sua casa em uma pensão. Silvia oferece seu apartamento em Paris para Yuki se hospedar e fugir de Gerson. Osmar consegue que Violeta abra uma conta conjunta com ele.

Chico descobre o trabalho de Cacá. Joyce se oferece para trabalhar com Madalena. Gerson descobre que foi enganado e fica furioso. Madalena questiona Jão sobre a paternidade do filho que Cacá está esperando.

MANIA DE VOCÊ

Mania de Você, na Globo, ainda não é um caso perdido..., mas tá quase lá - Divulgação

Capítulo 97 – Segunda-feira

Rudá se desespera e procura por Filipa. Mavi tenta convencer Mércia a não se influenciar por Volney. Hugo demite Edmilson. Gael se declara para Fátima, que supõe que o rapaz está a serviço de Robson. Diana vê Gael deixando a casa de Fátima devastado.

Mavi manda Zon espalhar a notícia do desaparecimento de Filipa. Viola inicia seu plano de fuga. Rudá chega até a costa e é surpreendido pelo delegado. Viola consegue escapar do bunker e vai para a casa de Daniel pedir ajuda a Michele.



Capítulo 98 – Terça-feira

Viola fica sabendo por Michele que Rudá foi preso, acusado de matar Filipa. Zon avisa a Mavi que Viola fugiu do cativeiro. Viola visita Rudá na cadeia e diz ao namorado que Mavi armou contra ele. Lorena expulsa Edmilson de casa e não repara que o pai pegou seu celular.

Edmilson usa o celular de Lorena para mandar a mesma mensagem para Robson, Gael e Sirlei, marcando um encontro na casa de Dhu como se fosse a filha. Gael confirma para Diana que é o admirador secreto de Fátima. Rudá pede a Luma que se afaste dele e de Viola. Viola decide ir para o Rio de Janeiro em busca de apoio para tirar Rudá da prisão. Luma confronta Mavi.



Capítulo 99 – Quarta-feira

Mércia ajuda Mavi. Michele ajuda Viola a fazer as malas para viajar ao Rio. Viola percebe que Michele se sente atraída por Daniel. Mavi oferece dinheiro para Volney se afastar de Mércia. Ísis e Leidi veem Sirlei com Berta.

Diana repreende Robson por ter enganado Fátima. Mavi contrata os serviços de Santiago contra Volney. Volney vai em direção ao helicóptero sem saber que Santiago sabotou a aeronave. Viola é interceptada por Mavi e seus seguranças, mas consegue pegar uma das armas e fugir em um dos carros. Mavi fica desesperado ao saber por Volney que Viola rendeu o piloto e embarcou no helicóptero.

Capítulo 100 – Quinta-feira

Viola obriga o piloto a seguir para o Rio, no meio de uma tempestade. Mavi avisa que o helicóptero foi sabotado, mas Viola não acredita e manda o piloto seguir viagem. Tomás se abriga com Evelyn na casa de Berta, por causa da chuva.

Leidi diz a Evelyn que acha que Sirlei está gostando de Berta O piloto manda Viola pular do helicóptero para tentar se salvar. O bombeiro avisa a Mavi que o helicóptero caiu. Luma tenta consolar Mavi. Michele acusa Mavi de ter causado o acidente. Volney diz a Mércia que Mavi queria matá-lo. Luma avisa a Rudá sobre o acidente de Viola.



Capítulo 101 – Sexta-feira

Rudá se desespera e hostiliza Luma. Diana admira a preocupação de Hugo com a família de Iarlei. Dhu expulsa Edmilson de sua casa e convida Wagner para morar com ela. Mércia faz um acordo com Volney. Luma lamenta para Mavi que nunca teve uma família. Mavi pede perdão a Luma e sensibiliza a jovem. Mércia vibra ao ver Mavi e Luma juntos.

Capítulo 102 – Sábado

Mavi diz a Luma que reencontrou a paz ao seu lado. Mércia incentiva Mavi a procurar Iberê. Luma cria um prato em homenagem a Viola para servir no restaurante. Mavi convida Luma para jantar. Nahum diz a Rudá que Moema sente que Viola está viva.

Iarlei confronta Robson por assediar Bruna. Hugo demite Robson. Hugo convida Gael para ser gerente do Maresia. Mavi e Luma se surpreendem com uma festa surpresa de casamento, anunciada por Mércia.