Horóscopo, 30/12: O céu será o limite para os seus sonhos

No trabalho, vai ser divertido compartilhar suas ideias e abrir a mente. Confira o que diz o seu signo para o penúltimo dia do ano

ÁRIES

Segundou, bebê, e a chegada da Lua em Capricórnio nesta madrugada envia energias maravilindas para a sua carreira. Um contatinho popular e disputado pode surgir de repente e despertar seu interesse. Se tem compromisso, o romance fica mais forte. Cor: PRETO - Palpites: 31, 42, 60.

TOURO

Você começa a última segunda do ano com seu espírito aventureiro em alta, graças à entrada da Lua em Capricórnio. Você pode surpreender os outros com atitudes e decisões mais ousadas, inclusive no trabalho. Os astros prometem agitar as coisas na paquera. A dois, vai sobrar pique para sair da rotina. Cor: CINZA - Palpites: 22, 23, 59.

GÊMEOS

Segundou, bebê, e a Lua em Capricórnio avisa que seu sexto sentido estará pra lá de afiado hoje. Aproveite o astral favorável para finalizar alguns ciclos e abrir novos caminhos. Se tem compromisso, a paixão tem tudo para crescer e tacar fogo nos momentos de intimidade. Cor: ROSA - Palpites: 60, 40, 31.

CÂNCER

A Lua brilha em Capricórnio nesta madrugada e envia as melhores energias para os relacionamentos nesta segundona. Se precisar de ajuda no trabalho não tente resolver tudo de maneira isolada. Se tem um ficante, o lance pode se firmar. A vida amorosa conta com uma dose extra de romantismo. Cor:AZUL - Palpites: 52, 07, 16.

LEÃO

Segundou com força, Leão, e a Lua avisa que todo o seu foco deve se voltar para as tarefas e obrigações que vão cair no seu colo. Se anda pensando em fazer ajustes na rotina bora lá transformar essas ideias em realidade. Pode ser que a vida amorosa fique um pouco monótona já que sua atenção vai se voltar para outras prioridades. Cor: VIOLETA - Palpites: 08, 15, 06.

VIRGEM

A Lua ilumina seu paraíso astral nesta madrugada e tudo indica que a sorte vai sorrir pro seu lado. Aproveite para fazer uma fezinha e até se arriscar um pouco. Prepare o coração, porque há sinal de paixão à primeira vista à noite. Muita sintonia e altas doses de chamego ao lado do mozão. Cor: MAGENTA - Palpites: 54, 09, 39.

LIBRA

A chegada da Lua em Capricórnio deixa os assuntos ligados à família ou à sua casa em destaque hoje. O seu lado protetor se destaca e você fará o possível para cuidar de quem ama, mas evite sufocar o par em alguns momentos. Amor antigo pode despertar interesse. Cor: CEREJA - Palpites: 54, 25, 43.

ESCORPIÃO

Nesta segunda, seu jeito mais comunicativo e aberto pode surpreender os colegas, graças à chegada da Lua em Capricórnio. Você e o mozão poderão conversar sobre qualquer assunto, até sobre o que esperam para o romance em 2025. Paixão à primeira vista pode surpreender. Cor: AMARELO - Palpites: 36, 18, 16.

SAGITÁRIO

A última segunda do ano começa com energias maravigolds pra você encher o bolso, Sagita. É verdade que o dinheiro não vai cair do céu, mas pode encontrar boas oportunidades de melhorar seus rendimentos. No amor, vale controlar melhor a possessividade. Cor: ROXO - Palpites: 18, 36, 48.

CAPRICÓRNIO

A entrada da Lua no seu signo nesta madrugada garante que você terá energia de sobra para defender seus interesses e curtir seus passatempos preferidos. Seu carisma segue em alta e podem pintar muitas oportunidade de paquera. Com o par, tome a iniciativa para curtir momentos românticos. Cor: VERMELHO - Palpites: 36, 52, 19

AQUÁRIO

Você começa a última semana do ano sonhando com paz e sossego, mas nem sempre dá pra fazer só o que a gente tem vontade, né? Se não está de férias, bora confiar em seu sexto sentido para lidar com qualquer surpresa ou imprevisto que surgir pela frente. Reforce os laços no romance, já que o astral será mais intimista e aconchegante na vida a dois. Cor: SALMÃO - Palpites: 36, 27, 18.

PEIXES

Com a chegada da Lua em Capricórnio, o céu será o limite para os seus sonhos, Peixes! No trabalho, vai ser divertido compartilhar suas ideias e abrir a mente. A paquera pode surpreender, ainda mais se os amigos estiverem envolvidos nos seus planos de fisgar de vez o seu alvo. Cor: AMARELO - Palpites: 05, 50, 53.