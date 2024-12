Resumo das novelas, 30/12: Norma recebe um ligação misteriosa, em A Caverna Encantada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SBT/TV JORNAL

Quando Me Apaixono (14h15)

Fina e Regina se encontram em um parque. Regina confirma que ela é Jôse e Fina mostra a ela o pingente que Roberto deu a ela e a Renata.

Regina exige um teste de DNA para lhe entregar o dinheiro e Josefina concorda. Constanza vai até a casa de Josefina para conseguir um documento assinado pela cunhada, mas é flagrada por Roberta.

Depois Roberta conta à mãe o que aconteceu e Josefina vai até a casa de Constanza. As duas discutem e Constanza diz que não descansará até mandá-la para a cadeia.

Josefina agride a ex-cunhada que fica inconsciente e ensanguentada. Ao ir ao banco para verificar a origem do empréstimo, Renta encontra Jerônimo.

O empregado que roubou a muda- mãe da uva plantada em “A Bonita”, fica apavorado ao constatar que a praga atingiu a planta. Matias fica furioso ao descobrir que o empréstimo foi feito por Jerônimo.

Matias se sente aliviado ao saber que poderá romper seu contrato pré-nupcial por que o advogado alterou uma das cláusulas.

A Caverna Encantada (21h05)

Nas cavernas de Minas Gerais, Paulo encontra equipamentos deixados por uma equipe de ornitólogos e usa uma câmera para tirar fotos e deixar pistas. Elisa pede a Norma que dê aula de dança.

Norma recebe uma ligação alegando que tem novos indícios do paradeiro de Paulo e pede a Elisa para não revelar o segredo para Anna. Anna, Felipe e Moisés encontram os filhotes de cachorro no colégio.

RECORD – CANAL 9

Gênesis (21h45)

José e Abumani ficam aliviados com a atitude de Issad. Potifar cruza o caminho de José. Asenate desabafa com Herit e Neferíades é apresentada a José.

REDE GLOBO

Garota do Momento (18h25)

Bia e Ronaldo pedem ajuda para sair do elevador. Beto se emociona ao ouvir um comentário sobre Beatriz e a campanha do novo sabonete.

Mauro tenta fazer Celeste entrar em seu carro à força, quando Edu chega. Ronaldo e Bia discutem. Alfredo deduz que foi Jacira quem enviou o bilhete misterioso para Anita.

Ulisses revela a Beatriz que Beto está pensando em aceitar a proposta de ir para Brasília. Clarice se decepciona por não conseguir popularizar a Magnifique.

Edu e Celeste se encontram. Lígia aconselha Beto a aceitar a proposta. Raimundo questiona a decisão do filho.

Volta Por Cima (19h45)

Belisa finge para Yuki que não conhece Rodolfo. Sebastian descobre que Joyce está com o diário de Mariazinha.

Madalena conta para Jão que discutiu com Cacá. Cida toma uma decisão. Belisa reclama da presença de Rodolfo.

Marco confirma para Gerson que avisou a Violeta que eles ficarão com a área do Mário Coelho. Tati se aconselha com Doralice sobre seu namoro com Nando.

Rodolfo segue Belisa até sua casa. Rosana estranha o comportamento agressivo de Nando. Joyce descobre que estão faltando páginas do diário e se desespera.

Edson convida Jão, Ana Lúcia e Cacá para um jantar. Roxelle surge na casa de Violeta procurando Jô, e Cacá fica tensa. Marco vai à loja de Madalena oferecer seu serviço de proteção.

Mania de Você (21h25)

Rudá se desespera e procura por Filipa. Mavi tenta convencer Mércia a não se influenciar por Volney. Hugo demite Edmilson.

Gael se declara para Fátima, que supõe que o rapaz está a serviço de Robson. Diana vê Gael deixando a casa de Fátima devastado. Mavi manda Zon espalhar a notícia do desaparecimento de Filipa. Viola inicia seu plano de fuga.

Rudá chega até a costa e é surpreendido pelo delegado. Viola consegue escapar do bunker e vai para a casa de Daniel pedir ajuda a Michele.