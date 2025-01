Fernanda Torres deve vencer Globo de Ouro por 'Ainda Estou Aqui', aposta 'Variety'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

As apostas foram organizadas em formato de ranking, que ordenou a lista dos artistas com maiores aos com menores chances de vencerem o prêmio

Fernanda Torres deve vencer o prêmio de melhor atriz de filme dramático no Globo de Ouro no próximo domingo, 5. É o que aposta a revista americana Variety, que atualizou uma lista das previsões dos vencedores das categorias da premiação nesta quarta-feira (1º).

As apostas foram organizadas em formato de ranking, que ordenou a lista dos artistas com maiores aos com menores chances de vencerem o prêmio. Fernanda aparece em 1º lugar na lista das artistas indicadas para melhor atriz de filme dramático, seguida de Nicole Kidman (Babygirl), Angelina Jolie (Maria), Kate Winslet (Lee), Tilda Swinton (O Quarto ao Lado) e Pamela Anderson (The Last Showgirl).

MELHOR FILME ESTRANGEIRO

A Variety, porém, não aposta na vitória de Ainda Estou Aqui na categoria de melhor filme estrangeiro. O longa de Walter Salles aparece em terceiro lugar na lista, atrás de Tudo Que Imaginamos Como Luz e Emilia Pérez.

A obra, adaptação do livro de Marcelo Rubens Paiva, conta a história da família Paiva e de sua resistência contra a ditadura militar. Na década de 1970, o patriarca da família - Rubens Paiva - desapareceu após ser raptado pelos militares.

A interpretação de Fernanda ganhou ampla repercussão internacional, com veículos chamando a performance da atriz de "maravilhosa e com camadas", além de "magnífica e intrincadamente complexa". Em dezembro, pouco antes da revelação das listas de indicados ao Globo de Ouro, a Variety também apostou na indicação da brasileira e de Ainda Estou Aqui

Veja todas as apostas da Variety para os prêmios de cinema no Globo de Ouro:

- Melhor Filme (Drama): O Brutalista

- Melhor Filme (Musical ou Comédia): Emilia Pérez

- Melhor Ator (Drama): Timothée Chalamet, A Complete Unknown

- Melhor Ator (Musical ou Comédia): Hugh Grant, Herege

- Melhor Atriz (Drama): Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui

- Melhor Atriz (Musical ou Comédia): Mikey Madison, Anora

- Melhor Ator Coadjuvante: Edward Norton, A Complete Unknown

- Melhor Atriz Coadjuvante: Ariana Grande, Wicked - Parte 1

- Melhor Diretor: Brady Corbet, O Brutalista

- Melhor Roteiro: Conclave

- Melhor Trilha Sonora Original: Duna: Parte Dois

- Melhor Canção Original: "Mi Camino", Emilia Pérez, Música e letra de Clément Ducol e Camille

- Melhor Filme de Animação: O Robô Selvagem

- Melhor Filme Estrangeiro: Tudo Que Imaginamos Como Luz

- Maior realização cinematográfica e em bilheteria: Wicked - Parte 1