Festa de Reis na Casa da Rabeca, em Olinda, mantém legado de Mestre Salustiano

Tradição herdada pelos portugueses, a Festa de Reis ganha contornos da cultura popular de Pernambuco, com grupos de bumba-meu-boi, cavalos marinhos, em um espetáculo gratuito na Casa da Rabeca do Brasil, a partir das 18h desta segunda-feira (6).

Na programação deste ano, Cavalo Marinho Boi Matuto do Mestre Salustiano, comandado por filhos e netos do saudoso Mestre, criador da festa no espaço. A agremiação é um dos legados culturais mais antigo do saudoso Salú, ainda em atividade.

Também presente o Cavalo Marinho Boi da Luz, de Olinda e importantes Mestres de Cavalo Marinho, como: Mestre Grimario, Mestre Fabinho, Mestre Canarinho, Mestre Nego e Mestre Kaká da Rabeca, entre outros.

"Está uma uma festa tradicional, com raízes que fortalece a nossa cultura popular, e preserva o importante legado de Mestre Salustiano", diz Pedro Salustiano, organizador do evento.

Mestre Salustiano, falecido em 2008, é reconhecido como Patrimônio Vivo da Cultura Pernambucana por sua dedicação à cultura popular.