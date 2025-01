O que é Globo de Ouro? Entenda importância da premiação conquistada por Fernanda Torres

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Criado em 1944, o Globo de Ouro é um dos prêmios mais tradicionais do cinema e um 'termômetro' para o Oscar, que neste ano vai acontecer em março

O Globo de Ouro é uma das premiações mais aguardadas do entretenimento mundial. Realizado anualmente, o evento é conhecido por celebrar as melhores produções do cinema e da televisão.

Em sua 82ª edição, realizada neste domingo (5) em Los Angeles, o evento foi palco de uma conquista histórica para o Brasil: Fernanda Torres venceu na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama por sua atuação em Ainda Estou Aqui.

O que é o Globo de Ouro?

Criado em 1944 pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA), o Globo de Ouro é uma das premiações mais tradicionais da indústria do entretenimento.

Como uma das primeiras grandes premiações da temporada, o evento serve como guia para outras cerimônias importantes, como o Oscar, que este ano acontecerá em 2 de março.

Com categorias dedicadas a filmes e séries de TV, é uma oportunidade de visibilidade a produções independentes, filmes internacionais e novas vozes na indústria.

Fernanda Torres

Fernanda Torres se destacou entre nomes consagrados como Angelina Jolie (Maria), Nicole Kidman (Babygirl) e Kate Winslet (Lee), vencendo a categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama.

Sua atuação no longa Ainda Estou Aqui como Eunice Paiva foi elogiada pela crítica. Eunice é uma mulher que busca respostas sobre o desaparecimento do marido durante a ditadura militar no Brasil

Essa vitória é a primeira do Brasil no Globo de Ouro desde 1999, quando Central do Brasil, estrelado por Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, venceu na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa.

“Isso é prova de que a arte permanece na vida das pessoas mesmo em momentos difíceis”, afirmou Fernanda em seu discurso.

Veja: vídeo mostra momento em que Fernanda Montenegro acompanha premiação da filha