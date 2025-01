Obras inéditas de José Pancetti em cartaz no Instituto Ricardo Brennand, no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Artista que pintou muitas paisagens, retratos e marinhas na primeira metade do século 20 tem 40 obras expostas na Sala da Rainha do museu

O pintor José Pancetti (1902-1958) tem um trajetória singular. Seus pais, imigrantes italianos em Campinas (SP), voltaram à terra natal por dificuldades financeiras.

Ingressou na marinha marcante italiana, em 1919, ele abandonou o navio por dificuldades de subsistência e voltou ao Brasil, dessa vez em Santos (SP).

Trabalhou em diversas funções, incluindo operário têxtil, até se dedicar à pintura de paredes e cartazes a partir de 1921.

Uma seleção inédita deste artista no Recife está em cartaz no Instituto Ricardo Brennand, com mais de 40 obras produzidas entre 1932 e 1956, capturando um momento específico de sua trajetória.

Obra de José Pancetti em exposição no Instituto Ricardo Brennand, no Recife - VINICIUS LUBAMBO/DIVULGAÇÃO

"Pancetti: O mar quando quebra na praia..." encerrou a agenda do IRB em 2024 e fica em cartaz até 16 de março deste ano. Essa mesma exposição em pauta já ocupou a Casa Fiat, em Belo Horizonte, e o Farol Sandander, em São Paulo.

Seleção

Inspirado por essa vivência entre Campinas, Itália, Santos e Rio de Janeiro, o artista pintou muitas paisagens, retratos e marinhas. O visitante poderá contemplar essa tríade temática que destaca a obra do pintor, que deixou traços relevantes para o modernismo brasileiro.

"Essa seleção permite ao espectador apreciar as diversas facetas de Pancetti através de um conjunto de obras que nunca estiveram reunidas, até essa exposição", diz a curadora Denise Mattar.

"O encontro entre o mar e a areia é um tema constante na sua obra, que ele retratou ao longo de sua vida com profunda emoção. Essa conexão também encantava seu amigo Dorival Caymmi, que cantava com sua voz profunda: "o mar, quando quebra", afirma a curadora, em alusão à canção que dá título à exposição.

Marinhas

Imagem da tela Pescadores, de José Pancetti (1956) - RAQUEL SILVA/DIVULGAÇÃO Imagem da tela 'Musa da paz', de José Pancetti (1950) - RAQUEL SILVA/DIVULGAÇÃO Imagem da tela 'Marinha, Cabo Frio, série Musa do Pintor', de José Pancetti (1949) - ROMULO FIALDINI/DIVULGAÇÃO

Ela lembra que as marinhas integram a faceta mais conhecida de Pancetti. Ele aumenta a sua produção a partir de 1946, quando foi reformado da Marinha.

A partir de então, o mar, que já era fundamental na sua produção, torna-se cada vez mais importante.

Seu percurso estético é marcado por uma progressiva geometrização, e pela importância que a cor vai ganhando sobre a forma, até tornar-se protagonista quase absoluta das composições

Na exposição, surgem registros dos seus primeiros trabalhos incluindo barcos e construções; registros de diferentes pontos do litoral brasileiro; o intenso cromatismo e a composição diagonal do período baiano; e obras sintéticas, nas quais a economia da composição beira o abstrato.

Obras

A exposição conta com obras de coleções particulares e pertencentes à instituições parceiras. Confira a lista: