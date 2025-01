Interestelar no cinema: Saiba onde e quando assistir o sucesso novamente nas telonas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Lançado há 10 anos, clássico moderno de Christopher Nolan com Matthew McConaughey e Anne Hathaway retorna às telonas de várias redes de cinema

Lançado há 10 anos, o filme "Interestelar" está de volta aos cinemas.

Após o sucesso da exibição especial durante o UCI Day, que levou mais de 40 mil pessoas às salas da rede em novembro, o clássico moderno de Christopher Nolan retorna às telonas de várias redes nesta quinta-feira (9), seguindo até o dia 15 de janeiro.

Será possível encontrar o longa em cartaz nas principais redes de cinema do País, como UCI, Cinemark, Cinépolis, Cinesystem e Kinoplex.

Interestelar em IMAX

No caso da UCI, a produção será exibida em IMAX, o formato preferido do diretor, e também fará parte da promoção Filme da Semana, com ingressos a preços especiais (os valores abaixo só funcionam para este filme):

De segunda a quarta-feira, as sessões 2D saem por R$ 11,50, 3D convencionais, IMAX e XPLUS por R$ 13,00. As sessões 3D nas salas IMAX e XPLUS saem por R$ 14,50.

De quinta a domingo, as sessões 2D saem por R$ 13,00, 3D convencionais, IMAX e XPLUS por R$14,50. E as sessões 3D em IMAX e XPLUS por R$16. Valores meia-entrada.

Interestelar nos cinemas

Vencedor do Oscar na categoria Melhores Efeitos Visuais em 2015, o longa arrecadou mais de US$730 milhões de bilheteria e até hoje segue com uma legião de fãs ao redor do mundo.

O filme se passa em um planeta Terra em colapso devido ao esgotamento dos recursos naturais.

Para garantir a sobrevivência da humanidade, um grupo de astronautas liderado por Cooper (Matthew McConaughey) e composto Brand (Anne Hathaway), Jenkins (Marlon Sanders) e Doyle (Wes Bentley) é enviado em uma missão quase impossível de encontrar um novo planeta habitável.

Em IMAX, a experiência é ainda mais imersiva: o público confere a aventura em telas gigantes e projeções de brilho, nitidez e profundidade incomparáveis.

Para mais informações sobre a compra, valores e programação, acesse os sites oficiais de cada rede.