Genro e sogra de Olinda disputam entrada no BBB 25; conheça Guilherme e Joselma

Fisioterapeuta de 27 anos e dona de casa de 54 anos disputam as últimas vagas do reality; votação terá resultado revelado na estreia do programa

Genro e sogra, Guilherme, fisioterapeuta de 27 anos, e Joselma, dona de casa de 54 anos, ambos moradores de Olinda (PE), estão entre as duplas que disputam uma entrada no Big Brother Brasil 25.

Após o Big Day, na quinta-feira (9), os pernambucanos foram apresentados durante o "Mais Você", da TV Globo, nesta sexta (10), junto com outras duas duplas: Cléber e Joseane e Nicole e Paula.

Eles concorrem pelas últimas duas vagas no reality. A votação ocorre no Gshow, com resultado revelado ao vivo, no programa de estreia, na próxima segunda-feira (13).

Quem são os pernambucanos que podem entrar no BBB 25

De acordo com informações da emissora, Guilherme, que é fã do BBB, quem teve a ideia de fazer a inscrição.

Ele não quis chamar a esposa, Letícia (filha de Joseane), nem um dos três irmãos, pela possibilidade de brigas dentro da casa. Já com a sogra, a relação é mais tranquila.

"A gente brinca nas festas, a gente desce até o chão, a gente bebe junto, a gente tira onda, ela me aconselha, eu aconselho ela, ela me escuta, eu escuto ela" Guilherme

Mesmo quando houve um término entre Guilherme e Letícia, o genro não desgrudou da sogra.

Quem é Guilherme, olindense que pode entrar no BBB 25

O fisioterapeuta atende idosos em domicílio. Ele acredita que a principal característica de sua dupla seja a comunicação e exalta o carinho, respeito e cumplicidade entre eles. Entre as curiosidade sobre o brother, o Gshow ressaltou:

Antes de estudar fisioterapia, ganhou bolsa de 100% para a faculdade de administração. Chegou a cursar um ano, mas trocou de curso seguindo sua vocação;

A família define Guilherme como "esquecido" e conta que ele já deixou de buscar a mulher algumas vezes, lembrando só quando chegava ao destino;

Gostaria de ter a torcida de Dea Lúcia por enxergar nela o amor de mãe incondicional;

Na época em que era atleta, por conta da rotina de viagens e competições, reprovou na escola, mas, por ser bom aluno, não perdeu a bolsa;

Quem é Joselma, olindense que pode entrar no BBB 25?

Joselma, também conhecida como Delma ou Del, adora agregar família e amigos por perto. Apesar das memórias de uma infância difícil, ela rebate sua história com liberdade e alegria. Confira curiosidades ressaltadas pelo GSHOW:

Adora supermercados. Diz que é seu principal hobby, já que tem satisfação em ter a geladeira cheia após uma infância pobre.

Entre suas especialidades na cozinha, cita bobó de camarão, feijoada, mão de vaca e sarapatel;

Gostaria que Ivete torcesse por ela e puxasse mutirão com sua torcida;

É chamada de Jura pelo companheiro, por conta da personagem da novela O Clone.

É fã de Alcione e conta que ouvia as músicas da cantora no volume máximo quando sofria desilusão amorosa com o marido.

Quando começa o BBB 25?

O Big Day, que revelou as duplas que irão participar da 25ª edição do reality, ocorreu na última quinta-feira (9). Onze duplas foram anunciadas.

O ‘BBB 25’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias, direção geral de Angélica Campos e direção de gênero de Rodrigo Dourado.

O programa estreia em 13 de janeiro. Confira as duplas: