Horóscopo, 13/01: Um ficante pode virar algo sério agora

No trabalho, seu otimismo pode fazer a diferença na hora de resolver qualquer desafio que pintar no serviço. Confira o que diz seu signo

ÁRIES

Com Sol e Urano trocando likes nesta manhã, sua vida profissional conta com excelentes vibes e podem surgir boas oportunidades.

Mais tarde, os assuntos domésticos ocupam sua atenção e você pode conquistar algo importante, inclusive dando uma turbinada nas finanças.

Talvez seja mais seguro apostar em um programa caseiro para garantir paz e amor no romance. COR: MARROM PALPITE: 17, 53, 44

TOURO

Segundou, e as boas energias astrais prometem destacar seu poder de comunicação, facilitando bastante o convívio no trabalho.

É um ótimo momento para fazer planos de voltar a estudar ou mesmo de começar um curso sobre um assunto que desperta seu interesse pessoal.

Um bom papo pode aumentar suas chances de sair do zero a zero e emplacar um novo romance. COR: VERMELHO PALPITE: 12, 19, 30

GÊMEOS

A semana começa com boas energias nas finanças, mas você terá que apostar na disciplina e no esforço próprio para encontrar novas maneiras de faturar. Confie em sua intuição.

E com os astros destacando seu poder de observação, vale analisar cada oportunidade de mudança na carreira com calma.

Se tem compromisso, a intimidade ganha uma dose extra de paixão. COR: PRETO PALPITE: 02, 11, 29

CÂNCER

Mantenha o foco nas tarefas e vai se surpreender com a facilidade com que as coisas devem se desenrolar ao longo do dia.

Logo cedo, Sol e Urano trocam likes e prometem proteger os relacionamentos, seja com os amigos ou no ambiente profissional.

O companheirismo e a sintonia se destacam no romance. Pode fazer contatinhos novos em qualquer lugar, o que vai animar a conquista. COR: VERDE-ESMERALDA PALPITE: 15, 31, 24

LEÃO

Segundou e os astros enviam vibes pra lá de positivas para você focar no trabalho e colocar a sua vida em ordem, além de planejar os próximos passos para subir na carreira.

Talvez dê para virar o jogo e se dar bem na paquera, mas é melhor agir de maneira discreta para afastar os invejosos. Seu jeito mais sossegado pode intrigar quem ama. COR: MAGENTA PALPITE: 45, 21, 27

VIRGEM

O dia será perfeito para fazer uma fezinha, participar de sorteio ou entrar em uma rifa. Sua habilidade para lidar com as pessoas segue em destaque e ainda ganha um toque a mais de diplomacia.

Aproveite essa vibe para resolver qualquer tarefa ou assunto no serviço. Seu charme tem tudo para impressionar e o romantismo segue com altas doses de fofura. COR: AZUL-TURQUESA PALPITE: 14, 13, 31

LIBRA

Você começa a semana com a corda toda, já que as estrelas enviam as melhores vibes para mergulhar totalmente no trabalho.

Boa parte do seu foco segue na carreira, mas a saúde também pode se beneficiar se você mostrar um pouco mais de disciplina.

Se tem compromisso, é um bom momento para fazer planos mais detalhados para um futuro juntos. COR: AZUL-CLARO PALPITE: 32, 51, 04

ESCORPIÃO

No trabalho, seu otimismo pode fazer a diferença na hora de resolver qualquer desafio que pintar no serviço, bebê!

Sua disposição para lidar com os outros também cresce e será fácil interagir com colegas, ainda mais se mostrar seu lado mais envolvente.

As estrelas enviam vibes maravilhosas para as comunicações, o que também favorece os relacionamentos e melhora a interação com as pessoas.

No amor, um ficante pode virar algo sério agora. COR: ROXO PALPITE: 12, 21, 36

SAGITÁRIO

O trabalho pode passar por algumas reviravoltas, mas você não tem com o que se preocupar, já que a chance de se dar bem no final das contas é enorme.

E com Sol e Urano prometendo energias maravigolds para as finanças, você começa um período perfeito para forrar o bolso.

A atração física pode ser a sua melhor arma para se aproximar de quem deseja. COR: AMARELO PALPITE: 48, 12, 01

CAPRICÓRNIO

As tarefas que envolvem a colaboração dos outros vão fluir melhor agora e não será complicado manter a harmonia no ambiente profissional.

Se já encontrou o amor da sua vida, tudo indica que a relação será um mar de rosas. Um cante pode ser promovido para o próximo nível se você sonha com compromisso. COR: CINZA PALPITE: 05, 41, 59

AQUÁRIO

Segundou, Aquário, e seu foco vai se voltar para o trabalho, onde devem pintar boas chances de conquistar um bônus ou até assumir um serviço extra.

Mas vale respeitar seus limites, porque você pode acabar se sobrecarregando, o que se reflete na sua

saúde mais tarde.

Os assuntos amorosos envolvendo paixão antiga ou problemas do passado pedem mais delicadeza e sensibilidade da sua parte. COR: BRANCO PALPITE: 11, 45, 36

PEIXES

A Lua segue brilhando em seu paraíso astral e você conta com uma dose extra de criatividade em tudo o que fizer, Peixes.

Direcione a sua criatividade para garantir bons resultados no trabalho. As amizades estarão protegidas a partir de agora e o contato com o pessoal vai animar seu coração.

A boa notícia é que o seu charme segue a todo vapor e vai ser difícil alguém resistir se você estiver a fim. COR: AMARELO PALPITE: 23, 44, 53