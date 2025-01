Resumo das novelas, 13/01 a 18/01: Gonçalo não aceita casamento de Renata e Augusto, em Quando me Apaixono

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

TV JORNAL/CANAL 2

QUANDO ME APAIXONO

Capítulo 130 – segunda, 13 de janeiro

A notícia do casamento de Renata e Augusto deixa a família perplexa. Gonçalo não aceita por que sabe que sua filha não está apaixonada por Augusto. Augusto observa, de longe, a conversa entre Renata e Jerônimo e, imediatamente pensa em algo para que Renata acredite que Jerônimo está apaixonado por Marina. Jerônimo empresta a Regina o dinheiro que Fina pediu para lhe devolver a filha.

Capítulo 131 – terça, 14 de janeiro

Jerônimo envia para uma análise grafológica, a carta e os documentos assinados por Josefina. Na fazenda estão planejando um casamento duplo: Matilde e Carlos, Karina e Lázaro quando recebem a notícia de que Álvaro está vivo. Constanza recobra os sentidos e, com muita dificuldade, tenta contar para a família que foi Josefina que tentou matá-la. Lázaro conclui que a uva da fazenda “ A Bonita” está sendo cultivada nas terras de Augusto.

Capítulo 132 – quarta, 15 de janeiro

Tendo em vista o que aconteceu, Jerônimo se vê na obrigação de dizer ao padre Severino que Álvaro está vivo e ele se transformou em cúmplice dessa mentira. Constanza tenta dizer a Honório que ele e Adriana precisam tomar cuidado com Josefina, mas não consegue. Ao perceber que Jerônimo não leva a sério o relacionamento, Marina pergunta o que deve esperar dele.

Capítulo 133 – quinta, 16 de janeiro

Constanza recebe alta, mas o médico avisa que sua reabilitação pode demorar muito tempo. Regina se oferece para fazer fisioterapia motriz e de linguagem. Diante da insistência de Inês, Regina se vê obrigada a contar que está sendo chantageada por Jôse, que exige uma grande quantia em dinheiro para dizer onde está sua filha. Marina diz a Jerônimo que vai pedir afastamento do hospital na capital para exercer a medicina no povoado.

Capítulo 134 – sexta, 17 de janeiro

Roberta recorda quando Rafael a pediu em casamento e disse que a faria a mulher mais feliz do mundo. Depois se embriaga e faz a mãe jurar que não matou Rafael. Jerônimo visita o Dr. Álvaro na cadeia e o médico confessa que Augusto ordenou que o agredissem para impedir que lhe contasse que seus planos são de ficar com a fazenda “A Bonita” e tudo que lhe pertence…os vinhedos, sua esposa. Ele conta também roubou o broto da videira e planeja queimar sua plantação quando sua fazenda começar a produzir a uva especial. Alzira começa a sentir as contrações e é socorrida pelos trabalhadores da fazenda que a levam para o consultório da Dra. Marina.

A CAVERNA ENCANTADA

Cidade cenográfica de A Caverna Encantada - DIVULGAÇÃO / SBT

SEGUNDA-FEIRA, 13/01

Cristina fica com ciúmes de Betina. Anna volta ao colégio, e Norma afirma que a atitude dela pode prejudicar a imagem do Rosa dos Ventos. Pedro pede perdão a Benjamin. Norma quebra o rádio da Anna. Shirley e Wanda desejam ir até Minas Gerais.

TERÇA-FEIRA, 14/01

Elisa devolve o rádio para Anna, mas avisa que não está mais funcionando. Betina e Thomas vão ao cinema juntos e, internamente, se perguntam se estão se gostando. Lavínia diz a Flora que, se ela não sair do Pequenotts, ela vai danificar as roupas de Jane. Pilar conhece o pai de Gabriel. Lavínia dá a Anna uma passagem só de ida para Minas Gerais.

QUARTA-FEIRA, 15/01

Mesmo com dificuldade na memória, Laércio conta para Pilar a história de Gabriel. Betina revela a Cristina que tem sentimentos por Thomas. Ana Flávia retorna à Cidade de Milagres, agora com a fama de Ana Castela. Dalete está orgulhosa do sucesso da afilhada Ana Castela, que aproveita e faz um show para os alunos do colégio. Anna comenta com Nina que a letra da música de Ana Castela fala sobre a caverna do colégio e suspeita de alguma relação. Betina mente e esconde de Cristina que está namorando Thomas.

QUINTA-FEIRA, 16/01

Norma manda Dalete fazer a sobremesa favorita de Anna e servir a todos os alunos, exceto Anna. Dalete se recusa a negar a sobremesa a Anna. A garota come o doce. Norma coloca Anna na detenção e demite Dalete, que implora pelo cargo. Rui entra oficialmente para os Luíses, mas Felipe não gosta.

SEXTA-FEIRA, 17/01

Dalete pede a Norma para deixar Moisés ficar no colégio, já que ela não tem onde passar a noite. Norma diz que Dalete não pensou no futuro do filho Anna se sente culpada por ter comido o doce e se despede de Dalete. Lavínia revela a Moisés sobre a demissão da mãe, que chora desesperadamente. Shirley e Wanda chegam em Minas Gerais. Elisa tenta encontrar um novo cozinheiro para o colégio.

RECORD – CANAL 9

GÊNESIS

Capítulo 234 – segunda, 13 de janeiro

Judá é recebido por Hirá. Asenate arma um plano para rever José. Hirá faz um acordo com Judá.

Capítulo 235 – terça, 14 de janeiro

Sheshi tem uma triste despedida. José recebe uma proposta de Potifar, enquanto o faraó pressiona o eunuco. Judá encontra Muriel.

Capítulo 236 – quarta, 15 de janeiro

Kamesha tenta se explicar para o faraó. Uma festa agita o palácio. José é surpreendido por Asenate. Sheshi sofre com a atitude de Kamesha.

Capítulo 237 – quinta, 16 de janeiro

Muriel e Judá se aproximam ainda mais. Neferíades se surpreende com as palavras de José e tem um sonho com ele. Shareder e Atarum executam suas tarefas no palácio.

Capítulo 238 – sexta, 17 de janeiro

José finalmente fica sozinho com Asenate. Judá sente o impacto das palavras de Muriel. Sheshi afoga as mágoas na bebida.

REDE GLOBO

GAROTA DO MOMENTO

Garota do Momento - Divulgação

Capítulo 60 – Segunda-feira

Beto conta a Beatriz sobre a amnésia de Clarice. Carmem desconfia de Zélia. Celeste fica contra Raimundo. Alfredo e Anita sofrem por sua paixão. Zélia se passa por Clarice. Beto aconselha Raimundo. Topete tenta burlar o regulamento do campeonato de boliche. Jacira ajuda Alfredo. Celeste conta a Edu que Raimundo proibiu o namoro dos dois. Raimundo decide assinar o desquite de Lígia. Zélia reúne todas as provas de que Beatriz é filha de Clarice, e Bia é neta de Arlete. Clarice desperta da sedação.



Capítulo 61 – Terça-feira

Clarice desperta e Juliano pede que o médico aplique a sedação novamente. Lígia agradece a Raimundo. Edu e Celeste prometem ficar juntos. Ronaldo desconfia de armação no campeonato de boliche. Arlete sente falta da foto de Valéria com sua neta. Bia nega que esteja envolvida com Ronaldo. Beatriz conta a Carmem o que descobriu sobre Clarice. Arlete confronta Zélia. Ana Maria aconselha Guto. Edu e Guto planejam ajudar Anita. Arlete diz a Juliano que Zélia descobriu seu segredo. Zélia chantageia Juliano e Maristela.



Capítulo 62 – Quarta-feira

Maristela e Juliano se desesperam. Basílio tem a chance de se redimir com Beatriz. Renê flerta com Ana Maria. Basílio pede perdão a Beto. Ulisses pede que Vinícius deixe o boliche. Alfredo e Anita sofrem. Edu pede que Anita deixe que ele namore Celeste às escondidas. Juliano vela o sono de Clarice. Carmem chega ao Rio de Janeiro. Raimundo vê Celeste beijando Edu. Celeste pede para morar com Teresa. Nelson volta para casa. Maristela e Juliano fazem uma contraproposta para Zélia.



Capítulo 63 – Quinta-feira

Zélia faz um acordo com Maristela e Juliano. Carmem repreende as atitudes de Basílio. Anita, Guto e Edu se apoiam contra Nelson. Teresa pede que Raimundo a deixe conversar com Celeste. Clarice desperta da nova sedação e Juliano e Maristela pedem que o médico a mantenha nesse estado. Bia se assusta com o estado de Clarice. Teresa pede ajuda a Lígia. Ulisses contrata Vinícius. Guto termina o namoro com Eugênia. Carmem e Beatriz vão até a casa dos Alencar. Zélia revela a Juliano e Maristela que Beatriz é a filha biológica de Clarice.



Capítulo 64 – Sexta-feira

Juliano ordena que Coralina dê um jeito de afastar Beatriz e Carmem de sua casa. Anita se desespera com a volta de Nelson. Celeste se acomoda na boate de Lígia. Raimundo lamenta com os filhos. Alfredo procura Anita. Guto conhece Vinícius. Celeste agradece Lígia. Juliano rejeita Marlene. Beatriz se preocupa com Clarice. Teresa visita Clarice. Iolanda pede a Ana Maria para conhecer Renê. Maristela sonda Basílio sobre Beatriz.



Capítulo 65 – Sábado

Juliano se assusta com a intenção de Maristela de atentar contra a vida de Basílio e Beatriz. Celeste começa a se aproximar de Lígia. Anita enfrenta Nelson. Basílio deduz que a família Alencar sabe a identidade de Beatriz. Beto vai com Beatriz visitar Clarice, mas a encontram dormindo. Ronaldo provoca Bia. Sérgio aconselha Alfredo sobre Teresa e Anita. Basílio ouve a conversa de Maristela e Juliano planejando um acidente com ele e Beatriz. Bia defende Celeste, que é atacada por uma aluna na Magnifique sobre o desquite de seus pais. Carmem tem um mau pressentimento sobre Beatriz. Durante sua fuga com Beatriz, Basílio perde o controle do automóvel.

VOLTA POR CIMA

Capítulo 91 – Segunda-feira

Gerson enfrenta Rodolfo e a cúpula dos contraventores. Cacá mente para Jão. Doralice se preocupa com Osmar. Um repórter vê Gigi trabalhando na lanchonete de Neuza. Roxelle pede que Sebastian ajude os Góis de Macedo. Gigi se encontra com Bernardo. Cacá apresenta sua falsa paciente para Madalena. Madalena sugere que Jin faça a live em sua casa. Sebastian faz uma proposta para Belisa. Tati questiona Jin sobre seu relacionamento com Hana. Marco conversa com Violeta para tentar evitar uma guerra entre os Barros e os Castilho. Doralice vai ao encontro de Osmar. Jão segue Cacá. Madalena tem um mau pressentimento.



Capítulo 92 – Terça-feira

Cida tenta acalmar Madalena. Violeta orienta Jô e seus capangas. Cacá se esconde de Doralice ao chegar à casa de Violeta. Jão flagra Cacá. Gigi é expulso de seu quarto por Sebastian. Gerson vibra com a vitória sobre os Castilho, e Rodolfo adverte o filho. Joyce enfrenta Sebastian. Jão exige que Cacá deixe de ser capanga de Violeta. Osmar se enfurece com Gerson. Jão conta para Madalena sobre Cacá. Gigi se recusa a servir Sebastian. Cida usa Alberto para provocar Sidney. Marco se insinua para Violeta. Rosana encontra o documento de compra da lanchonete em nome de Neuza. Ana Lúcia implora que Madalena se afaste de Jão. Cacá chantageia Jão e exige que ele termine com Madalena.



Capítulo 93 – Quarta-feira

Cacá dá um prazo para Jão responder a sua chantagem. Doralice expulsa Ana Lúcia de sua casa. Rosana discute com Edson. Violeta pede para Jô desbloquear o celular de Baixinho. Jão censura Sidney por se aliar a Lucas para atrapalhar Cida e Alberto. Miranda minimiza a reclamação de Nando de dores na cabeça. Belisa questiona Silvia sobre Yuki. Rodolfo conta para Yuki sobre sua relação com Belisa. Tati e Jin ficam juntos. Roxelle recrimina o comportamento de Sebastian. Madalena revela para Cida sobre o trabalho de Cacá. Rodolfo se encontra com Belisa. Rosana avisa a Gerson que voltará a ser rainha de bateria. Violeta dá um ultimato em Cacá. Jão revela a Madalena sobre a chantagem de Cacá.



Capítulo 94 – Quinta-feira

Jão garante a Madalena que não cederá à chantagem de Cacá. Violeta suspende Cacá de seus serviços. Rosana consegue que Yuki seja sua assessora pessoal. Nando reclama da monitoração que Edson faz a Rosana. Belisa questiona Rodolfo sobre Yuki. Rosana consegue conversar com Yuki. Jão pede para falar com Ana Lúcia. Jin confessa para Madalena sua paixão por Tati. Sidney pede que Lucas não atrapalhe o encontro de Cida e Alberto. Violeta reclama de Cacá para Jô. Belisa atrapalha um clima de romance entre Sebastian e Joyce. Rosana tem uma conversa séria com Edson. Jão revela a Ana Lúcia a profissão de Cacá. Madalena questiona Cacá sobre o ataque contra Jão.



Capítulo 95 – Sexta-feira

Cacá garante que não ordenou o ataque a Jão, e ameaça Madalena. Ana Lúcia passa mal ao saber a verdade sobre a filha. Jô aconselha Cacá a esquecer Jão. Chico percebe que está apaixonado por Cacá. Nando parabeniza Rosana por voltar a desfilar. Ana Lúcia confronta Cacá. Gerson explica como Yuki fará a assessoria a Rosana. Edson pede para Gerson retirar o convite a Rosana do cargo de rainha de bateria. Alberto comenta com Doralice sobre o bilhete que Lindomar comprou no dia em que morreu. Madalena pergunta por que Chico não contou sobre o trabalho de Cacá. Cacá tira satisfação com Jão por ter falado com Ana Lúcia sobre seu trabalho.



Capítulo 96 – Sábado

Jão discute com Cacá. Madalena reclama por Chico defender Cacá. Gigi encontra o diário de Mariazinha na gaveta de Joyce. Sebastian não conta para Jô sobre a herança que ganhou. Tati e Madalena tentam disfarçar quando Doralice fala sobre o bilhete de Lindomar. Ana Lúcia se aconselha com seu pastor. Jô comenta com Osmar que Gerson mantém uma mulher em sua casa em cárcere privado. Tati ajuda Jin a divulgar sua live. Ana Lúcia implora que Madalena se sacrifique por seu neto. Roxelle revela a Jô que Sebastian ganhou uma herança dos Góis de Macedo. Policiais vão à casa de Gerson apurar uma denúncia. Violeta descobre sobre um romance de Baixinho. Madalena toma uma decisão e conta para Ana Lúcia.

MANIA DE VOCÊ

Mania de Você, na Globo - DIVULGAÇÃO

Capítulo 109 – Segunda-feira

Volney confirma a Viola informações sobre Filipa. Berta diz a Tomás que contratou a auditoria. Luma comenta com Mércia que lembrou de Viola ao experimentar um prato no restaurante Brisa. Berta comunica a Mavi que aguardará o resultado da auditoria. Iberê avisa a Mavi que um fundo de investimento canadense está interessado em se associar ao Albacoa. Nahum diz a Sumiu que a situação de Rudá é complicada. Viola conta a Rudá o que Volney lhe disse. Diana confidencia a Bruna que encontrou passaportes falsos de Volney. Mavi recebe uma executiva do suposto grupo canadense. Mércia não é receptiva ao contrato com os canadenses.



Capítulo 110 – Terça-feira

Volney garante a Viola que ninguém conseguirá rastreá-lo. Viola intenciona ser vista por Mavi. Ísis surpreende Tomás ao perdoar Leidi, Sirlei e Evelyn, e convence o filho a não contar a verdade a Berta. Sirlei e Berta oficializam a união estável. Tomás desconfia de que Ísis possa estar sendo ameaçada por Leidi e Sirlei. Michele avisa a Daniel que Cristiano terá uma boa defesa no julgamento graças ao dinheiro do arquiteto. Fátima percebe que Robson não está mais em casa. Rodhes avisa a Mavi que Viola está em Paraty. Mércia pede a Volney que verifique se o grupo canadense é confiável. Mavi fica encantado ao ver Viola.



Capítulo 111 – Quarta-feira

Viola finge para Mavi que perdeu parte de sua memória. Mércia confessa a Luma que desconfia da sociedade com os canadenses. Mavi esconde de Mércia que Viola está viva, mas conta a verdade para Luma. Volney alerta Viola sobre o monitoramento de Mavi. Fátima pede um tempo para Gael para se refazer da relação com Robson. Fátima desconfia de Leidi. Bela se surpreende com o assédio de Lorena a Sumiu. Bruna volta à casa de Volney para investigar o tio, e se esconde quando ele e Mércia chegam ao local. Mércia comenta com Volney sua impressão de que Mavi esconde algo. Volney descobre Bruna em sua casa e confronta a sobrinha. Luma decide encontrar Viola.



Capítulo 112 – Quinta-feira

Luma se emociona ao ver Viola usando uma bengala. Viola finge ter perdoado Luma e ter esquecido Rudá. Mavi comenta com Iberê que continua apaixonado por Viola. Mércia pede a Volney para o marido checar se Viola está viva. Tomás avisa a Ísis que descobrirá o motivo pelo qual Leidi chantageia a mãe. Diana estranha o clima entre Volney e Bruna. Evelyn e Iarlei sentem que estão perdendo seus cônjuges. Bela sente ciúmes de Sumiu ao vê-lo ensinando malabarismo a Lorena. Dhu diz a Iarlei que sente orgulho do filho. Volney avisa a Viola que Mavi vai para Paraty. Mércia descobre que Mavi está em Paraty e vê Viola conversando com o filho. Mércia confronta Viola.



Capítulo 113 – Sexta-feira

Mércia acusa Viola de querer se vingar de Luma e Mavi. Rudá finge surpresa quando Luma lhe conta que Viola está viva. Berta percebe que Fátima não confia em Ísis. Fátima deixa claro para Robson que não quer mais ser sua esposa. Bruna revela a Diana que está investigando Volney e pede para a mãe não contar a Hugo. Volney afirma a Mércia que ela esconde algo grave. Rudá pede a Viola que desista da vingança. Luma diz a Mavi que a única forma de reparar a maldade cometida contra Viola seria vir a público contar a verdade sobre o golpe aplicado na chef.



Capítulo 114 – Sábado

Mavi e Luma não dão atenção para os alertas de Mércia a respeito de Viola e o grupo canadense. Mércia e Volney fingem confiar um no outro. Ísis e Leidi se sentem incomodadas com as perguntas de Fátima sobre a doação financeira de Berta. Sirlei reconhece Leidi no evento de lançamento das joias de Diana. Bruna evita Volney no evento de Diana, e fica magoada com a falta de atenção de Iarlei. Luma é amparada pelos funcionários quando menciona que terá de fechar o Maresias. Daniel deixa Michele perturbada ao pedi-la para ser sua mulher. Volney avisa a Viola para ir para a casa de Paraty. Viola finge surpresa com a visita de Mavi e Luma, que pedem para ela voltar a comandar o restaurante doresort.