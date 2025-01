31º Janeiro de Grandes Espetáculos: Oficina ‘Dança Palavra-Movimento’ exibe a expressão artística das manifestações populares

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nos dias 14 e 16 de janeiro, acontece no Recife e Olinda a oficina “Dança Palavra-Movimento: Recontando Histórias”. A iniciativa busca estimular à criação e à expressão artística em dança, através do encontro entre palavra e movimento. Além disso, passos encontrados nas manifestações populares do frevo, cavalo marinho, caboclinhos e maracatu de baque virado também formentam esse encontro cultural. Ministrada pela dançarina Marcela Rabelo, a atividade faz parte da programação do 31º Festival Janeiro de Grandes Espetáculos.

Imagem de expressão artística através da dança - Divulgação

No dia 14 de janeiro, a oficina será realizada das 10h às 13h30, no Teatro Fernando Santa Cruz em Olinda. No dia 16, também no mesmo horário, a atividade acontece no Teatro Arraial Ariano Suassuna, na Boa Vista. Durante a atividade, os participantes serão desafiados a explorar diferentes formas de movimento para criar uma narrativa pessoal, recontando suas histórias por meio da dança. Para isso, serão utilizados elementos do espetáculo "Obirin-Kunhã: Dança Inflamada", da própria Marcela Rabelo, que integra a programação do Festival.

SERVIÇO

Oficina “Dança Palavra-Movimento: Recontando Histórias”

Data: 14 de Janeiro

Horário: 10h às13h30

Onde: Teatro Fernando Santa Cruz, Varadouro, Olinda



Data: 16 de Janeiro

Horário: 10h às 13h30

Onde: Teatro Arraial, Boa Vista, Recife

Ingresso: O formulário de inscrição para oficina Dança Palavra-Movimento: Recontando Histórias está disponível no site do Janeiro de Grandes Espetáculos, link na bio @festivaljge