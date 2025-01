'Me considero um homem de fé', diz José Loreto sobre interpretar Jesus na Paixão de Cristo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Paixão de Cristo já é uma peça conhecida que acontece há mais de 70 anos, na cidade-teatro Nova Jerusalém.

A peça baseada na Paixão que acontece em Brejo da Madre de Deus durante a Semana Santa, terá o ator José Loreto interpretando Jesus Cristo.

“Receber o convite neste momento, aos 40 anos, para fazer Jesus na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, foi muito marcante para mim”.

A afirmação é do ator José Loreto. Para ele, participar de um espetáculo teatral realizado no maior teatro ao ar livre do mundo será uma experiência diferente para sua carreira.

A peça é tradicionalmente encenada ao ar livre retratando os últimos passos de Jesus na terra. A peça já reuniu mais 4 milhões espectadores.

Fé e religiosidade

Imagem do ator José Loreto interpretando Jesus na peça Paixão de Cristo, que acontece na época da páscoa na Nova Jerusalém - Divulgação

José Loreto diz se considerar um homem de fé. “Ao longo dos meus 40 anos eu já bebi de muitas fontes, a arte abre muitas portas para a gente. Já vivi diversas fases, pesquisei muitas religiões e tal, me considero uma pessoa com religiosidade. Meus pais são super católicos, minha mãe com certeza estará aqui”.

Para o artista, Jesus é a figura mais destacada da história do planeta. “Uma pessoa que pregou igualdade, que viveu na pobreza. Ele ensinou tanto que os nossos anos são contados a partir do seu nascimento. É a base para todo mundo, dos princípios do certo e do errado. Então eu acho que ele é um grande professor".

Preparação

Imagem do ator José Loreto interpretando Jesus na peça Paixão de Cristo, que acontece na época da páscoa na Nova Jerusalém - Divulgação

Loreto começou a se preparar para ser o protagonista na Paixão de Cristo assistindo a vídeos das edições passadas, mas, para ele, a interação com o diretor e com elenco será fundamental para o desenvolvimento do personagem.



“Eu vim aqui de peito aberto para receber do nosso diretor e desses 400 atores e figurantes, dessa galera que já faz isso aqui há tantos anos. Acredito muito na intuição e nos mestres que vão me guiar”.

Loreto está na cidade teatro de Nova Jerusalém, no agreste pernambucano, onde fica até a quinta-feira (16) participando das gravações dos filmes promocionais da Paixão de Cristo.

O ator também contracenará com Letícia Sabatella que dará vida a Maria, Leopoldo Pacheco será Pilatos e Werner Schünemann interpretará Herodes, além de Luana Cavalcante como Herodíades.

A próxima temporada da Paixão de Cristo será realizada de 12 a 20 de abril de 2025 no maior teatro ao ar livre do mundo localizado no município do Brejo da Madre de Deus, a 180 km do Recife.

Os ingressos podem ser adquiridos no site Nova Jerusalém.