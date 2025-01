Horóscopo, 16/01: A sorte vai sorrir para o seu lado logo cedo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Saiba como aproveitar as oportunidades e as vibrações do dia para melhorar sua vida amorosa, profissional e pessoal nesta quinta-feira

Os planetas enviam boas vibrações para diversos signos, tornando esta quinta-feira (16) ideal para conquistas e crescimento. Acompanhe as previsões detalhadas para o seu signo e saiba como aproveitar cada momento.

ÁRIES

A sorte vai sorrir para o seu lado logo cedo e você pode usar seu carisma para fazer contatos no trabalho ou melhorar a interação com o público.

O astral muda à tarde com a entrada da Lua em Virgem, que envia boas energias para você correr atrás de lucros concretos.

Se já tem compromisso, mostre seu lado romântico e tente fugir da rotina à noite.

COR: VIOLETA

PALPITE: 23, 14, 40

TOURO

No trabalho, aproveite para cuidar de assuntos de rotina logo cedo, Touro.

À tarde, a Lua chega ao seu paraíso astral e garante criatividade, boas ideias e até uma dose extra de sorte para você cuidar dos seus projetos.

O astral será mais do que favorável para arrasar na conquista e chegar junto no seu alvo.

COR: LILÁS

PALPITE: 33, 44, 05

GÊMEOS

No trabalho, você vai dar um show com a sua capacidade de lidar com mais de uma tarefa de cada vez e o seu raciocínio rápido tem tudo para impressionar geral.

Mas isso muda à tarde, quando seu lado prático entra em cena, aproveite para finalizar as tarefas de rotina sem perder o foco.

A paquera pode surpreender pela manhã, então não enrole para se aproximar do crush.

COR: DOURADO

PALPITE: 28, 39, 55

CÂNCER

Tudo o que envolva as suas posses conta com boas energias pela manhã, meu cristalzinho.

Vale a pena traçar metas mais ambiciosas e cultivar sonhos grandiosos. E, no que depender dos astros, você está com a faca e o queijo na mão para brilhar na paquera. Aproveite para movimentar o romance.

COR: AMARELO

PALPITE: 27, 10, 52

LEÃO

Logo cedo, sua habilidade para lidar com projetos pessoais tem tudo para crescer e você pode contar com uma dose extra de confiança para finalizar tudo o que precisa fazer, tanto em casa quanto no trabalho.

Só não fique esperando o dinheiro cair do céu: bote as mãos na massa! O ciúme pode crescer no romance, em compensação, as finanças do casal contam com boas energias.

COR: CINZA

PALPITE: 20, 56, 29

VIRGEM

A Lua desembarca em seu signo à tarde, reforçando sua confiança na hora de resolver qualquer perrengue que pintar pela frente.

Vale reservar um tempo para se divertir à noite, mostrar todo o seu charme e tomar a iniciativa para se aproximar de alguém que é o seu número.

Na relação, a insegurança dá as caras logo cedo, mas seu jeitinho encantador deixa o mozão babando na sua.

COR: BEGE

PALPITE: 50, 05, 08

LIBRA

Hoje, é preciso foco no trabalho! Então, aproveite para sair da sua zona de conforto e tentar algo mais ousado logo cedo.

A Lua passa a infernizar o seu astral à tarde, mas você pode se sair bem se priorizar as tarefas que podem ser feitas de maneira mais isolada.

Ouça a sua intuição. Reforce a confiança com o mozão e não dê espaço para mal–entendidos, assim.

COR: BRANCO

PALPITE: 02, 61, 20

ESCORPIÃO

A vida profissional conta com ótimas energias pela manhã e você vai lutar muito para conquistar o que deseja!

Confie nas suas habilidades para lidar com os desafios pelo caminho, assim tem tudo para melhorar a sua imagem com a chefia.

Se está na pista, pode até embarcar em uma amizade com benefícios. O romance fica mais gostoso.

COR: PRETO

PALPITE: 49, 59, 05

SAGITÁRIO

Seu lado otimista ajuda a contagiar os colegas pela manhã e, embora precise de mais foco para lidar com as tarefas de rotina, você tem tudo para dar um show na comunicação.

E com a entrada da Lua em Virgem você conta com good vibes para focar em projetos mais ambiciosos.

A sua popularidade fica mais evidente à noite e, se está de olho em alguém, use isso para causar impacto.

COR: ROSA

PALPITE: 36, 09, 54

CAPRICÓRNIO

No trabalho, foque em encerrar tudo que estiver pela metade e aproveite pra se livrar do que não tem mais utilidade, seja na carreira ou na vida pessoal.

O astral melhora à tarde com a entrada da Lua em Virgem, que promete turbinar a sua curiosidade e favorecer os estudos. O céu promete animar a conquista, mas você precisa agir também.

COR: AZUL

PALPITE: 20, 11, 02

AQUÁRIO

A Lua brilha em Virgem e avisa que as mudanças contam com ótimas energias, seja no trabalho, em casa ou na vida pessoal.

É hora de colocar em prática algo mais ousado, que ainda não teve oportunidade de iniciar.

Seu poder de sedução cresce e você estará irresistível, inclusive na paquera. Uma química de milhões esquenta os momentos de intimidade.

COR: AZUL-ESVERDEADO

PALPITE: 49, 04, 41

PEIXES

Aproveite a manhã para concentrar todo o seu foco no trabalho e dar aquela adiantada nas tarefas que estavam no seu caminho.

A chegada da Lua em Virgem depois do almoço favorece os relacionamentos, inclusive a convivência com os colegas. Tem compromisso? Tudo indica que o romance estará protegido.

COR: AZUL-ROYAL

PALPITE: 25, 52, 38

