19ª edição do Prêmio Gigante Cultural homenageia Cid Cavalcanti, Naara Santos e outros destaques da cultura pernambucana

O 19º Prêmio Gigante Cultural homenageia os destaques do Carnaval e celebra a cultura pernambucana com noite de reconhecimento

O auditório do Cais do Sertão, no Bairro do Recife, foi o local escolhido para a noite de premiação da 19ª edição do Prêmio Gigante Cultural, promovido pelo Clube de Alegoria e Crítica do Homem da Meia-Noite, reuniu figuras importantes do cenário cultural para reconhecer o trabalho daqueles que fomentam a tradição e a arte, com destaque para o Carnaval de Pernambuco.

O evento foi marcado pela entrega de 13 prêmios a pessoas, entidades e empresas que têm se destacado pelo apoio à cultura e ao Carnaval.

Entre os homenageados estava Luiz Adolpho, secretário de Cultura de Olinda e presidente licenciado do clube, que fez questão de entregar pessoalmente os prêmios e anunciar os vencedores."O Prêmio Gigante Cultural celebra o legado da nossa cultura e, neste ano, rendemos homenagem àqueles que dedicam suas vidas para manter viva a chama do nosso Carnaval", declarou.

Além disso, o evento também anunciou mudanças para a próxima edição. A cerimônia de 2025 será chamada de Prêmio Gigante Cultural Márcia de Siqueira, em tributo à esposa de Luiz Adolpho, falecida em 2024.

O momento também foi marcado pela entrega de prêmio especial para Dr. Leonardo Lima, médico obstetra, que será o homenageado do Carnaval 2025.

O Calunguinha, como é conhecido, fez a entrega do prêmio e anunciou com entusiasmo o tema da prévia infantil de 2025: "Viva La Vida!", que ocorrerá no dia 8 de fevereiro.

Destaques do carnaval

No encerramento da noite, os homenageados do Carnaval de 2025 do Homem da Meia-Noite foram convidados ao palco para receber o troféu em reconhecimento ao seu trabalho.

Entre os agraciados estavam nomes como o cantor e compositor Getúlio Cavalcanti, o tradicional Bloco da Saudade e os Batutas de São José. O tema para o Carnaval 2025, "O Bom Sebastião", faz referência à música de Getúlio.

Homenageados Gigante Cultural 2025

Grife Diabolô de Olinda



Hotel Central do Recife



Restaurante Catamaran do Recife



Cid Cavalcanti (Carnavalesco do Bloco O Bonde)



Josué Francisco (Carnavalesco)



Carla Pereira (FUNDARPE)



Bau da Padaria do Amparo



Major Lucena (Comandante da CiaTur)



Sandro Maciel (Artista que assina a camisa do Carnaval 2025)



Angélica Tasso (Rede Globo Nordeste)



Naara Santos (Paço do Frevo)



Luciano do Pandeiro (Carnavalesco)



Bloco Eu Quero Mais

