Diretor de cinema David Lynch, de 'Cidade dos Sonhos', morre aos 78 anos

David Lynch, diretor de filmes como "Veludo Azul" e "Cidade dos Sonhos" e da série "Twin Peaks", e que se tornou uma referência por seus inquietantes retratos da vida nos Estados Unidos, morreu nesta quinta-feira (16), aos 78 anos, anunciou sua família.

"É com profundo pesar que nós, sua família, anunciamos o falecimento do homem e do artista David Lynch", diz um comunicado publicado em sua página oficial no Facebook.

Imagem do diretor de cinema David Lynch - TIZIANA FABI/AFP

"Há um grande vazio no mundo agora que ele não está mais conosco. Mas, como ele mesmo diria: "Keep your eye on the donut and not on the hole" (Fique de olho na rosquinha e não no buraco, em tradução livre), acrescentaram os familiares no comunicado, no qual pedem privacidade.

Embora não tenham sido detalhados a causa ou o local do falecimento, o cineasta e roteirista, que vivia em Los Angeles, sofria de enfisema pulmonar, após vários anos de tabagismo.

Trajetória

Lynch estourou na cena independente americana com o seu inovador filme de terror "Eraserhead" (1977), um clássico assustador que virou uma produção cultuada, rodada com baixo orçamento durante cinco anos porque ele ficou sem dinheiro e tinha uma esposa e uma filha para sustentar.

O cineasta foi aclamado pela crítica com filmes como o mistério sadomasoquista "Veludo Azul" (1986) e o thriller lésbico "Cidade dos Sonhos" (2000).

TV

Mas talvez ele seja mais lembrado por sua fascinante série de TV dos anos 1990, "Twin Peaks", que foi pioneira no gênero antes da era do streaming.



"Seria difícil olhar para uma lista de programas de televisão de qualquer época sem encontrar vários que tenham uma dívida criativa com 'Twin Peaks'", avaliou a The Atlantic em 2016, em um artigo elogiando sua influência sobre diretores como Quentin Tarantino e os irmãos Coen.

Oscar

Indicado ao Oscar em quatro ocasiões, incluindo três vezes na categoria de Melhor Diretor, o cineasta levou para casa apenas uma estatueta honorária, em 2019.

"É um lindo dia com sol dourado e céu azul o tempo todo", diz a declaração de sua família, uma referência às caprichosas publicações online de Lynch sobre o clima.