Resumo das novelas 17/01: Alzira começa a sentir as contrações e é socorrida, em Quando Me Apaixono

No capítulo desta sexta-feira (17), Jerônimo visita o Dr. Álvaro na cadeia e o médico confessa que Augusto ordenou que o agredissem

Com reviravoltas e revelações surpreendentes, confira o resumo dos capítulos que vão ao ar nesta sexta-feira (15) na TV aberta:

SBT/TV JORNAL

(14h15) Quando Me Apaixono



Roberta recorda quando Rafael a pediu em casamento e disse que a faria a mulher mais feliz do mundo. Depois se embriaga e faz a mãe jurar que não matou Rafael.

Jerônimo visita o Dr. Álvaro na cadeia e o médico confessa que Augusto ordenou que o agredissem para impedir que lhe contasse que seus planos são de ficar com a fazenda “A Bonita” e tudo que lhe pertence.

Alzira começa a sentir as contrações e é socorrida pelos trabalhadores da fazenda que a levam para o consultório da Dra. Marina.

(21h05) A Caverna Encantada



Dalete pede a Norma para deixar Moisés ficar no colégio, já que ela não tem onde passar a noite. Norma diz que Dalete não pensou no futuro do filho Anna se sente culpada por ter comido o doce e se despede de Dalete.

Lavínia revela a Moisés sobre a demissão da mãe, que chora desesperadamente. Shirley e Wanda chegam em Minas Gerais. Elisa tenta encontrar um novo cozinheiro para o colégio.

RECORD

(21h45) Gênesis



José finalmente fica sozinho com Asenate. Judá sente o impacto das palavras de Muriel. Sheshi afoga as mágoas na bebida.

REDE GLOBO

(18h25) Garota do Momento



Juliano ordena que Coralina dê um jeito de afastar Beatriz e Carmem de sua casa. Anita se desespera com a volta de Nelson. Celeste se acomoda na boate de Lígia. Raimundo lamenta com os filhos. Alfredo procura Anita. Guto conhece Vinícius.

Celeste agradece Lígia. Juliano rejeita Marlene. Beatriz se preocupa com Clarice. Teresa visita Clarice. Iolanda pede a Ana Maria para conhecer Renê. Maristela sonda Basílio sobre Beatriz.

(19h40) Volta Por Cima



Cacá garante que não ordenou o ataque a Jão, e ameaça Madalena. Ana Lúcia passa mal ao saber a verdade sobre a filha. Jô aconselha Cacá a esquecer Jão. Chico percebe que está apaixonado por Cacá. Nando parabeniza Rosana por voltar a desfilar. Ana Lúcia confronta Cacá.

Gerson explica como Yuki fará a assessoria a Rosana. Edson pede para Gerson retirar o convite a Rosana do cargo de rainha de bateria. Alberto comenta com Doralice sobre o bilhete que Lindomar comprou no dia em que morreu.

Madalena pergunta por que Chico não contou sobre o trabalho de Cacá. Cacá tira satisfação com Jão por ter falado com Ana Lúcia sobre seu trabalho.

(21h20) Mania de Você



Mércia acusa Viola de querer se vingar de Luma e Mavi. Rudá finge surpresa quando Luma lhe conta que Viola está viva. Berta percebe que Fátima não confia em Ísis. Fátima deixa claro para Robson que não quer mais ser sua esposa.

Bruna revela a Diana que está investigando Volney e pede para a mãe não contar a Hugo. Volney afirma a Mércia que ela esconde algo grave. Rudá pede a Viola que desista da vingança.

Luma diz a Mavi que a única forma de reparar a maldade cometida contra Viola seria vir a público contar a verdade sobre o golpe aplicado na chef.