Como a arte imortalizou Frei Caneca ao longo da história

As obras de arte desempenham um papel importante na construção de heróis no imaginário coletivo. Figuras como Tiradentes e Dom Pedro I são lembrados, em grande parte, por meio das pinturas de Pedro Américo.

Com Frei Caneca, não seria diferente. O dia 13 de janeiro marcou o bicentenário da morte do líder republicano, executado no Forte das Cinco Pontas, no Recife.

O religioso se destacou pela liderança nas revoluções de 1817 – quando Pernambuco se tornou uma República por 75 dias – e na Confederação do Equador, de 1824, movimento que visava estabelecer uma República com várias províncias do Nordeste.

Apesar de sua importância histórica, a figura de Frei Caneca ainda carece do reconhecimento nacional merecido.

A sua imagem foi retratada em algumas ocasiões pela arte brasileira, com destaque para as obras de Antônio Parreiras, realizada em 1918, um ano após o centenário da Revolução Pernambucana; e de Murillo La Greca, que concebeu sua pintura no contexto do centenário da Confederação, na década de 1920.

Compreendendo o impacto da arte na formação desse imaginário, a comissão estadual do bicentenário da Confederação do Equador, sob a liderança da vice-governadora Priscila Krause, propôs a criação de um novo retrato de Frei Caneca.

Frei Caneca em óleo sobre tela de Roberto Ploeg, de 2024 - RENNAN PEIXE/DIVULGAÇÃO

O responsável pela obra foi Roberto Ploeg, artista plástico holandês radicado em Pernambuco desde 1982.

O artista contou com algumas fontes para compor sua obra, incluindo o trabalho de um frade carmelita que realiza pesquisas sobre Caneca em um doutorado na Espanha. Além disso, imagens geradas por Inteligência Artificial, baseadas nessas descrições, serviram como inspiração para o processo criativo.

"A partir de informações como a pele branca, a ascendência portuguesa, a barba, a meia-idade (cerca de 40 anos) e um olhar penetrante, procurei captar uma figura decidida e determinada. O olhar, em particular, foi uma característica fundamental no retrato", comenta Ploeg, ao JC.

Durante o processo, Ploeg foi ajudado por um jovem que, ao ser fotografado, forneceu uma referência para o olhar do personagem.

'Essência de um herói'

A obra se destaca pelas cores quentes, como os marrons dos trajes dos carmelitas e tons amarelados que conferem luz à composição. Frei Caneca aparece como um "sertanejo meio galego, meio queimado pelo sol", como define Ploeg.

Após a finalização, o retrato foi apresentado à comissão e aprovado. "Acredito que o quadro está funcionando, pois ressoa com o que se espera de uma figura histórica de tamanha relevância para Pernambuco e o Brasil. O que mais me agrada é perceber que ele transmite a essência de um herói nacional, especialmente por meio do olhar."

O novo retrato de Frei Caneca está atualmente em exibição no Museu do Estado e também estampa a capa da reedição do livro Frei Joaquim do Amor Divino Caneca (Cepe), organizado por Evaldo Cabral de Mello.

Antônio Parreiras

Estudo para Frei Caneca, de Antonio Parreiras, de 1918 - REPRODUÇÃO

A primeira grande pintura dedicada a Frei Caneca foi criada em 1918 por Antônio Parreiras, um dos principais artistas brasileiros do início do século 20.

A obra, intitulada "Estudo da Pintura Frei Caneca", utiliza uma paleta de cores sóbrias, com predominância de tons de marrom, refletindo um contexto sombrio da Revolução Pernambucana, provavelmente após a derrota dos revolucionários.

A cena retrata o que parece ser um tribunal, onde Frei Caneca, vestido com os trajes de um religioso, aparece de pé como réu. À sua frente, um homem aponta para ele, enquanto outros homens assistem à cena atrás.

Heróis nacionais

"Estudo da Pintura Frei Caneca" foi realizado em um momento de grande prestígio para Parreiras, que, já consagrado, recebia várias encomendas para a execução de grandes painéis em palácios e edifícios públicos.

Durante esse período, o artista também pintou obras como "Proclamação da República", "Morte de Estácio de Sá" e "Prisão de Tiradentes", consolidando-se como retratista de heróis nacionais.

A obra está exposta no Museu Antônio Parreiras/Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro, e foi emprestada ao Museu do Ipiranga para a exposição "Memórias da Independência", onde a obra pôde ser apreciada no contexto das grandes narrativas históricas do Brasil

Murillo La Greca

'Execução de Frei Caneca', de Murillo La Greca, da década de 1920 - REPRODUÇÃO

"Execução de Frei Caneca", de Murillo La Greca, é a representação mais icônica do revolucionário até a atualidade. Foi pintada na década de 1920, no contexto das comemorações do centenário da Confederação do Equador.

Esse foi um período de intenso aprendizado e aprimoramento do artista enquanto estudava em Roma, na Itália.

A composição é dividida em dois planos. No lado esquerdo, um grupo de soldados traz expressões que oscilam entre a determinação e a apatia, sugerindo o peso da tarefa que lhes foi dada.

À direita, iluminado por um foco de luz que destaca sua figura, está Frei Caneca, amarrado a um poste, pronto para ser executado. Sua postura é altiva e serena, simbolizando a coragem diante da morte.

Faceta figurativa e acadêmica

Recorte de 'Execução de Frei Caneca', de Murillo La Greca, da década de 1920 - REPRODUÇÃO

"Murilo La Greca eventualmente pintou algumas figuras da nossa história e essa é uma das mais significativas", diz Carlos Alberto Barreto Campelo, biógrafo do pintor.

"A pintura reflete o estilo figurativo e acadêmico característico de La Greca, com pinceladas largas e menos detalhismo, um traço marcante desse período inicial. Mais tarde, influenciado pelo estudo de afrescos na Itália, ele aprofundaria sua técnica, aproximando-se mais de detalhismo dos renascentistas."

Curiosamente, esse quadro foi cortado ao meio, dividindo os planos do Frei e dos soldados. Atualmente, a parte que retrata Frei Caneca está no Mepe, após uma doação feita pelo Bandepe, em 1998. Já o outro lado está no Museu da Cidade do Recife.

Essa separação, ainda que peculiar, não diminui o impacto emocional e histórico da obra. Em tempo: também existe um painel de Frei Caneca feito por Cícero Dias, disponível na Casa da Cultura, no Centro do Recife.

De Parreiras a Ploeg, cada obra contribui de sua forma para eternizar um legado, inspirando novas gerações a valorizar a luta por justiça social e liberdade.