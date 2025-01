Exposição internacional de artes com café movimenta o Recife em janeiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Segue em cartaz ao longo de todo o mês de janeiro, a 1ª exposição internacional de artes com café “O café que nos une: de Pernambuco para o Mundo”. A mostra, pioneira no Brasil, continua a encantar o público com sua combinação única de arte, história e cultura. A exposição está em cartaz desde o dia 7 de dezembro e acontece no Museu da Cidade do Recife, na Praça das Cinco Pontas, localizada no bairro de São José. Além disso, oferece entrada gratuita para moradores, turistas, pesquisadores, estudantes e os apaixonados por cafés.

O evento reúne, ao todo, 50 pinturas, em diferentes tamanhos e formatos, feitas com diferentes tipos de cafés. Os trabalhos são assinados por 28 artistas de 17 países, como continentes da Ásia, Oceania, América do Norte, América do Sul e Europa. O processo criativo das obras expostas é um dos destaques da mostra.

Cada uma das obras retratadas pelos artistas fazem um passeio pela identidade onde estão inseridos. O processo criativo das pinturas, emolduradas e expostas na parede do museu, utilizam pincel, água e café sobre papel. Alguns dos quadros pintados exploram a técnica de aquarela, com toque especial para as nuances e tonalidades proporcionadas pelos diferentes tipos de cafés, revelando, em cada pincelada, texturas únicas e efeitos visuais que conectam o grão à expressão artística.

Além disso, outras pinturas empregam a técnica de xilogravura com café, unindo a tradição nordestina dessa arte gráfica com a inovação de utilizar o grão como matéria-prima. As xilogravuras criadas com café destacam personagens e paisagens emblemáticas, trazendo um diálogo entre a cultura local e a exploração criativa de materiais naturais.

Entre as obras expostas, estão retratos de figuras icônicas como o escritor Ariano Suassuna; a escritora Clarice Lispector; o artesão Mestre Vitalino e o rei do forró Luiz Gonzaga. Essas peças, criadas com técnicas diversas, celebram a riqueza cultural do Brasil e a versatilidade do café como elemento artístico.

Para além das pinturas, a exposição reúne no centro da sala, vitrines com porcelanas históricas, artefatos e móveis que contextualizam a evolução cultural do café em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Entre os objetos, uma coleção de porcelanas do acervo do pernambucano Renato Dantas, a exemplo das louças de bordo do dirigível Graf Zeppelin, que chegou ao Recife em 1930. Há, ainda, peças associadas a figuras históricas como o Conde do Pinhal, renomado produtor de café no Brasil, e o Visconde de Campo Alegre, nobre pernambucano.

Para conhecer um pouco mais sobre as obras e os artististas é possível acessar o catálogo oficial da exposição está disponível online.

Serviço

O quê: Exposição internacional de artes com café movimenta o Recife em janeiro

Quando: Até 2 de fevereiro de 2025

Onde: Museu da Cidade do Recife – Praça das Cinco Pontas, s/n, São José, Recife – PE

Horário: De terça a domingo, das 9h às 17h

Ingressos: Entrada gratuita