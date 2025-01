Horóscopo, 18/01: É um bom momento para abrir seu coração

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Este sábado (18), é um ótimo momento para abrir o coração, fortalecer os laços e ajustar os rumos nos relacionamentos e finanças.

Com a Lua influenciando positivamente, cada signo recebe uma dose extra de motivação para transformar o dia em algo inesquecível. Confira as previsões detalhadas para o seu signo!

ÁRIES

As estrelas avisam que você conta com mais disciplina para concentrar sua atenção no que interessa, seja no trabalho, em casa ou ao cuidar das tarefas do dia a dia.

O romance talvez não seja tão interessante, mas não se esqueça de dedicar mais atenção ao par se quiser evitar cobrança.

COR: BRANCO

PALPITE:16, 43, 52

TOURO

Sabadou, Touro, e você começa o dia contando com as melhores energias da Lua, que segue firme e forte em seu paraíso astral.

Se precisa trabalhar hoje, o astral é perfeito para investir em explorar sua criatividade. Os assuntos amorosos continuam em alta e deve chover contatinhos no seu caminho.

COR: AZUL-CLARO

PALPITE: 33, 60, 50

GÊMEOS

O céu avisa que a sintonia com a família se destaca e pode se divertir relembrando bons momentos com os parentes, seja pessoalmente ou nos grupos de família e nas mídias sociais.

Também vale tirar um tempo para analisar as finanças e planejar melhor os gastos. A paquera não traz muita novidade, mas sua popularidade pode crescer no final da noite.

COR: AMARELO

PALPITE:36, 09, 18

CÂNCER

Se precisa trabalhar hoje, as tarefas que podem ser realizadas pela internet ou que envolvam contato com clientes e vendas devem se desenrolar melhor.

Você pode conhecer gente sem fazer esforço, o que promete agitar as coisas se está só. É um bom momento para abrir seu coração e ter uma conversa sincera com o par sobre qualquer assunto.

COR: BRANCO

PALPITE: 11, 29, 02

LEÃO

Logo cedo, seu foco deve se voltar para as finanças, que contam com excelentes energias hoje.

Aproveite o astral para descobrir novas maneiras de aumentar suas reservas financeiras, analisar os gastos ou programar as contas para os próximos dias.

A paixão dá as caras à noite e anima os momentos de intimidade. A paquera pode surpreender.

COR: LILÁS

PALPITE: 14, 49, 04

VIRGEM

Sabadou com vibes positivas para você correr atrás dos seus interesses pessoais. A Lua segue em seu signo e reforça seus pontos positivos, além de enviar uma dose extra de energia.

As amizades também estão em destaque e você pode se divertir muito na companhia das pessoas mais próximas. A paquera continua animada e, se usar seu charme, vai deixar o crush caidinho por você.

COR: PRATA

PALPITE: 02, 38, 36

LIBRA

O desejo de ficar no seu canto, sem muita interação com colegas ou outras pessoas, tem tudo para falar mais alto logo cedo.

Aproveite para descansar e repor as energias. Se está a fim de alguém, talvez esse não seja o melhor momento para se aproximar.

Com o mozão, você vai buscar paz e sossego, então a rotina não será um problema.

COR: CREME

PALPITE: 44, 08, 59

ESCORPIÃO

Os relacionamentos seguem protegidos, principalmente com a galera. Pode esperar boas novas nas relações de amizade e também com pessoas que estão distantes.

E com Vênus e Saturno brilhando em seu paraíso astral à noite, seu charme estará imbatível, assim como as oportunidades para passear e se divertir! A vida a dois segue protegida, com direito a ótimos momentos com o mozão.

COR: LILÁS

PALPITE: 23, 14, 59

SAGITÁRIO

Se vai encarar o serviço hoje, saiba que suas chances de se destacar serão maiores, mas é preciso fazer a sua parte.

Mas quem já está curtindo uma merecida folga pode aproveitar as boas energias para fazer algumas mudanças à tarde, seja no visual, em casa, nos planos para o futuro.

A vida amorosa tem tudo para esquentar. Se está só, pode se encantar com um ex–amor.

COR: PRETO

PALPITE: 53, 26, 44

CAPRICÓRNIO

Sua energia estará a mil logo cedo, Caprica, e o desejo de sair da rotina e bater perna por aí promete agitar este sabadão.

Aproveite as vibes positivas para marcar uma viagem, visitar alguém que não vê há tempos ou dar uma volta por aí.

A paquera e o romance saem ganhando hoje, especialmente se você mantiver o astral lá em cima. Nem a distância será capaz de atrapalhar uma conquista!

COR: VERDE-ESMERALDA

PALPITE: 31, 59, 42

AQUÁRIO

O astral será favorável para dar aquela mudada no seu cantinho, testar coisas novas e ouvir seu sexto sentido, que estará tinindo.

Tem que pegar no batente hoje? Aproveite as boas energias logo cedo para encerrar tarefas e pendências.

Se ainda está no time dos solteiros, isso pode mudar agora porque será difícil alguém resistir à sua sensualidade!

COR: MAGENTA

PALPITE: 45, 21, 54

PEIXES

Sabadou e os relacionamentos contam com a proteção da Lua hoje, sinal de que você vai esbanjar boa vontade em casa e com as pessoas queridas. O astral é favorável para se divertir com os amigos, passear, colocar o papo em dia.

No romance, vai ser moleza encantar e seduzir quem ama, mas um astral mais leve também garante diversão a dois.