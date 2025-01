Léo Batista, de 92 anos, é internado em estado grave no Rio de Janeiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O jornalista e locutor, Léo Batista, de 92 anos, foi internado em estado grave em uma unidade de saúde no Rio de Janeiro. Batista está internado no hospital Rios D'Or, em Jacarépaguá. As informações são do site Bnews.

Ainda não há informações sobre o motivo da internação do locutor esportivo. De acordo com o site Bnews, o jornalista estaria enfrentando complicações após uma trombose.

Segundo o portal Metrópoles, a redação do jornal tentou entrar em contato com a assessoria da unidade hospitalar, mas não obteve retorno.

Carreira

O jornalista esportivo ficou conhecido como "A voz Marcante". Ele é um dos funcionários mais antigos da Tv Globo, contratado em 1970. Léo foi um dos primeiros âncoras do Globo Esporte (1978), do Jornal Hoje (1971) e Esporte Espetacular (1973).

Além de comandar grandes programas da emissora, Léo esteve à frente do "Gols do Fantástico", "Placar eletrônico" e "Esporte 90".

Na década de 90, foi o responsável por noticiar, em plantões, a morte de Ayrton Senna (1994) e da princesa Diana (1997).

