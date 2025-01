3ª Mostra Rural de Cinema leva cultura audiovisual às comunidades rurais de Vicência, em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com o objetivo de democratizar o acesso à sétima arte, a 3ª Mostra Rural de Cinema chega aos distritos rurais de Vicência, no estado de Pernambuco, desta segunda-feira (20) até a quinta-feira (23).

As exibições são gratuitas, com produções de cineastas pernambucanos. Também existe uma etapa formativa, com oficina voltada para a formação audiovisual. A programação será realizada nas localidades de Borracha, Angélicas, Murupé e Trigueiros, sempre às 19h.

A proposta busca, ainda, fortalecer a expressão artística nas comunidades rurais, ampliando a visibilidade das histórias e talentos destas localidades.

Cineastas

Durante os quatro dias de evento, o público terá a chance de assistir a oito curtas-metragens selecionados pelo curador Caio Dornelas, cineasta e idealizador de projetos como a Mostra Canavial de Cinema e o Curso Engenho de Imagens.

Dornelas é um dos principais nomes do audiovisual na Zona da Mata Norte de Pernambuco, com uma carreira marcada pela direção e produção de obras que circulam em festivais no Brasil e no exterior.

Oficina

Além das sessões de cinema, a Mostra promoverá, durante o dia, a oficina teórico-prática "O Mundo e o Minuto", conduzida pela cineasta Mila Nascimento.

A oficina será direcionada a jovens e adultos interessados em explorar a linguagem audiovisual com dispositivos móveis.

Camila, formada em Cinema e Audiovisual pela UFPE, trará sua experiência como vídeo-maker e educadora para capacitar os participantes a criarem suas próprias produções. A formação será realizada no Núcleo de Assistência Social de cada distrito.

O projeto foi contemplado nos editais da Lei Paulo Gustavo Pernambuco e tem apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura do Estado via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura – Governo Federal.

SERVIÇO

3ª Mostra Rural de Cinema

Quando: 20 a 23 de janeiro, às 19h



20/01: Borracha – em frente à Igreja Nossa Senhora de Fátima



21/01: Angélicas – Rua José Francisco Melo, em frente ao campo



22/01: Murupé – Rua do Cruzeiro



23/01: Trigueiros – Praça Central

Confira os curtas selecionados: