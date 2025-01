Horóscopo, 21/01: o céu envia energias maravilhosas para sair da sua zona de conforto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Esta terça-feira (21) é um dia de mudanças e oportunidades. Este é o momento ideal para alinhar suas intenções e agir com confiança. Confira as previsões detalhadas para o seu signo e veja como aproveitar o melhor.

ÁRIES

Logo cedo, as amizades contam com boas energias e, no trabalho, você terá facilidade para sair da sua zona de conforto e se aventurar em projetos mais arrojados.

Você conta com uma dose extra de criatividade e de habilidade para encantar as pessoas. Na paquera, seu poder de atração dá um show.

COR: PRETO

PALPITE: 11, 38, 20

TOURO

Sol e Plutão ativam seu lado mais competitivo na vida profissional e você vai correr atrás de uma promoção com empenho redobrado.

Depois, a Lua se muda para Escorpião e os relacionamentos se destacam, apesar da concorrência no trabalho. A dois, a relação se fortalece, mas cobranças e críticas podem azedar o clima com o par.

COR: ROSA

PALPITE: 07, 11, 61

GÊMEOS

Você começa esta terça com as melhores vibes para correr atrás dos seus interesses. De quebra, ainda vai contar com uma dose extra de sorte também, além de muita disposição para cooperar com os colegas.

À tarde, a Lua se muda para Escorpião e talvez seja preciso redobrar seu empenho para dar conta de todas as tarefas. Amor à primeira vista tem tudo para acelerar seu coração.

COR: SALMÃO

PALPITE: 25, 45, 16

CÂNCER

A manhã conta com ótimas energias para fazer mudanças mais profundas, então ouça sua intuição antes de tomar qualquer decisão importante.

No trabalho, seu jeito prático ajuda a lidar com as tarefas e ainda aumenta sua chance de encher o bolso. Se está na pista e sonhando com um novo romance, use o seu charme para se destacar.

COR: CEREJA

PALPITE: 27, 25, 45

LEÃO

Você conta com jogo de cintura e raciocínio rápido para se entender melhor com colegas e clientes.

Os relacionamentos também estão protegidos logo cedo, mas isso muda à tarde e é o seu jeito responsável e prático que deve se destacar na hora de lidar com as tarefas.

O seu jeito encantador vai fazer o maior sucesso na conquista.

COR: AZUL-CLARO

PALPITE: 50, 35, 53

VIRGEM

Sol e Plutão enviam as melhores energias para você mergulhar no trabalho e cuidar de qualquer tarefa que surgir.

E como as finanças seguem protegidas, você pode aproveitar o bom momento para engordar seus recursos.

A tarde, apesar da comunicação ser o seu maior trunfo, também pode atrapalhar a concentração no serviço. Ainda bem que as coisas melhoram no romance.

COR: AMARELO

PALPITE: 34, 54, 18

LIBRA

Hoje, você conta com uma dose extra de sorte e pode brilhar no trabalho. Pode ser interessante expandir sua área de atuação e até se arriscar um pouco mais em algo que sempre quis fazer.

A Lua envia energias maravigolds para a sua vida financeira, só tenha cautela para não gastar demais. Seu jeito controlador vai deixar o par incomodado, mas o romantismo segue em alta.

COR: AZUL - ESVERDEADO

PALPITE: 04, 50, 41

ESCORPIÃO

Ficar no seu canto e cuidar do serviço sem se expor demais será a melhor pedida logo cedo, mas as estrelas enviam good vibes para deslanchar de vez na carreira.

Assuntos familiares também contam com proteção e o pessoal estará ao seu lado para o que precisar. Um amor antigo pode atrapalhar os seus planos na paquera.

COR: AMARELO

PALPITE: 10, 21, 55

SAGITÁRIO

O céu envia energias maravilhosas para sair da sua zona de conforto e se arriscar um pouco mais, Sagita.

A Lua vai infernizar o seu astral à tarde e o seu pique pode diminuir, mas o trabalho também pede cautela extra com conversinhas paralelas ou mal–entendidos. Com quem ama, faça o possível para escolher melhor as palavras.

COR: PINK

PALPITE: 31, 24, 40

CAPRICÓRNIO

As finanças contam com a proteção das estrelas logo cedo e você pode conquistar a admiração dos outros se mostrar seu lado comprometido e responsável.

É um ótimo momento para buscar boas oportunidades para dar um salto na carreira. No trabalho, foque no que precisa ser feito e mostre que dá conta do recado. Os amigos podem dar uma mãozinha na paquera!

COR: AZUL

PALPITE: 20, 61, 11

AQUÁRIO

Aproveite a manhã para ampliar seus conhecimentos e aprender mais. Sua força de vontade está imbatível e será um grande trunfo na hora de correr atrás dos seus interesses.

À tarde, a Lua envia as melhores energias para você focar na carreira e conquistar o reconhecimento que merece. Se está sonhando com um novo amor, capriche na produção e explore sua popularidade.

COR: MAGENTA

PALPITE: 16, 25, 34

PEIXES

O dia começa com algumas mudanças de última hora no trabalho, Peixes, mas as estrelas indicam que elas serão positivas. Se você priorizar as tarefas que podem ser feitas a sós, sua produtividade tem tudo para crescer.

A Lua entra em Escorpião à tarde e o seu otimismo tem tudo para ser contagiante, mas mantenha os pés no chão no trabalho. A distância será o maior desafio na conquista.

COR: AZUL-TURQUESA

PALPITE: 31, 58, 32



Saiba como se inscrever na newsletter JC