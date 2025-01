Janeiro de Grandes Espetáculos tem peça portuguesa, festival de dança árabe e Almério nesta semana; confira programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

31ª edição do festival entra em sua terceira semana, desta terça-feira (21) ao domingo (26), com 30 atrações de variadas linguagens e estéticas

O 31º Janeiro de Grandes Espetáculos entra em sua terceira semana, desta terça-feira (21) ao domingo (26), com 30 atrações de de variadas linguagens e estéticas.

Entre os destaques desta penúltima semana estão o espetáculo português "Damas da Noite – Uma Farsa de Elmano Sancho", que revisita o nascimento do encenador para dar vida a uma figura fictícia.

Encenada na sexta (24) e no sábado (25), no Teatro de Santa Isabel, a peça é um jogo entre biografia e ficção, masculino e feminino, tragédia e comédia.

Já "Atores", no domingo (26), é uma colaboração Brasil-Portugal que também celebra os 25 anos do ENTREtanto Teatro com o lançamento de livro comemorativo. A peça ocorre no Marco Camarotti.

Dança

Imagem dos artistas do espetáculo "Cabras de Lampião – 30 Anos de Xaxado" - NIEL MELO/DIVULGAÇÃO

"Cabras de Lampião – 30 Anos de Xaxado", nesta terça-feira (21), abre as cortinas do Santa Isabel para receber, direto de Serra Talhada, um dos grupos homenageados deste JGE.

A obra revive a saga de Lampião e Maria Bonita com música ao vivo, danças vibrantes e poesia de cordel, recriando o universo do cangaço.

O "Festival Florescer de Danças Árabes e Fusões" chega à sua 17ª edição, no sábado (25), no Teatro Apolo. Idealizado por Simone Mahayla, destaca a riqueza das danças árabes e suas fusões, com performances solo e em grupo.

Música

Cantor Alme?rio - RENATO PIRES/DIVULGAÇÃO

Na quarta-feira (22), o espetáculo "Cantiga à Pedra do Reino", com Lucinha Guerra, celebra a obra de Ariano Suassuna com músicas e cantigas que resgatam a essência do Movimento Armorial, no Teatro Arraial Ariano Suassuna.

Também fazem parte da programação musical "Som da Terra – 50 Anos Dourados", na quinta-feira (23) no Teatro do Parque, mesmo palco que recebe Almério em seu novo show, "Nesse Exato Momento", dia 24.

"Infinito Azul", com Laura Sivini, fecha a programação musical da semana, no sábado, no Teatro Fernando Santa Cruz.

Vivencial

O legado do Grupo de Teatro Vivencial, grande homenageado deste Janeiro, está sendo homenageado com a Mostra Vivencial.

Na sexta, o Teatro Apolo exibe o curta "Era Uma Vez Diversiones” e recebe “Sha da Meia-Noite” (Fabio Costa e Américo Barreto), obra que mistura humor e crítica social com inspiração em Jean Genet e na MPB.

Circo

Espetáculo 'Circo Science – Do Mangue ao Picadeiro', da Trupe Circus - Escola Pernambucana de Circo - ROGÉRIO ALVES/DIVULGAÇÃO

O espetáculo "Circo Science – Do Mangue ao Picadeiro" (Trupe Circus - Escola Pernambucana de Circo) ocupa o Teatro do Parque, na quarta-feira (22), transformando o picadeiro em uma "manguetown circense".

A homenagem a Chico Science e ao Manguebeat propõe uma reflexão sobre a juventude negra das periferias do Recife, os manguezais e a força cultural do Movimento Mangue.

O 31º Janeiro de Grandes Espetáculos segue até 2 de fevereiro nos teatros do Recife.

SERVIÇO

31º Janeiro de Grandes Espetáculos – Festival Internacional de Teatro, Dança, Circo e Música de Pernambuco

Quando: até 2 de fevereiro de 2025

Programação e informações no site www.festivaljge.com.br

Ingressos: www.sympla.com.br/festivaljge