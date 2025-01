Inscrições abertas para primeira mostra do Salão de Fotografia do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Essa iniciativa cultural no Recife busca destacar e premiar produções fotográficas emergentes na cidade. As inscrições começam no dia 29 de janeiro

A cidade do Recife ganha um novo evento cultural com o lançamento do primeiro Salão de Fotografia do Recife, uma exibição coletiva com o objetivo de impulsionar a fotógrafos emergentes. Com uma chamada pública, 15 fotógrafos serão selecionados para participar da mostra.

Quem pode se inscrever?

Para se inscrever é necessário ser maior de 18 anos e ser recifense nato ou comprovar residência há mais de 1 ano na cidade. Grupos ou coletivos também podem participar, no entanto, é necessário que apenas um dos integrantes realize a inscrição em nome do grupo e envie cartas de consentimento dos demais integrantes.

Não existe uma temática específica para as fotografias, na verdade, a proposta é que os candidatos explorem com liberdade a criatividade. Além disso, a mostra busca diversidade entre os participantes, por isso prioriza a participação de fotógrafos incluídos em grupos minoritários, como mulheres, negros e indígenas, LGBT+ e pessoas com deficiências.

Para se inscrever basta preencher o formulário eletrônico disponível neste link. As inscrições começam no dia 29 de janeiro e vão até 16 de março.

Como vai funcionar

As propostas dos candidatos serão avaliadas em duas etapas. A primeira é uma análise preliminar, observando se as exigências convocatórias foram seguidas. Já na segunda etapa, será analisado o mérito artístico-cultural, levando em conta originalidade, criatividade e inovação. A comissão de avaliação será composta por três profissionais experientes.

Qual o prêmio?

O pódio receberá valores distintos entre eles, sendo R$2.000,00 para o primeiro lugar, R$1.500,00 para o segundo lugar, e R$1.000,00 para o terceiro lugar. Ainda deve haver um prêmio de R$500,00 para o fotógrafo que mais engajar sua imagem no perfil do Salão no instagram, por meio de votação popular.

Com atividades inclusivas e socioeducativas, o Salão também conta com bate-papos, visitas mediadas e um catálogo digital, tudo isso com acessibilidade para o público PcD, visando uma promover o pensamento crítico sobre a fotografia na arte contemporânea.

"É um espaço que não apenas celebra a fotografia como arte, mas também como uma ferramenta de empoderamento e transformação social. Quero mostrar que, mesmo em meio às adversidades, é possível construir narrativas que valorizem a nossa identidade, a nossa cultura e as nossas histórias", afirmou Ronald Cruz, idealizador e coordenador do projeto.

A mostra é impulsionada pelo Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), da Prefeitura do Recife, e busca promover diálogos e uma interação com a fotografia contemporânea.