MIMO Festival: Após seis anos, Olinda sinaliza interesse no retorno do evento

Prefeita Mirella Almeida (PSD) se reuniu com a idealizadora do festival, Lu Araújo, para discutir os primeiros passos para sua retomada

Após seis anos de ausência, o festival MIMO pode retornar a Olinda, no Grande Recife.

A Prefeitura do município demonstrou interesse em reestabelecer o evento, com a prefeita Mirella Almeida (PSD) se reunindo com a idealizadora do festival, Lu Araújo, para discutir os primeiros passos de uma retomada.

Criada em 2004, a Mostra Internacional de Música de Olinda (MIMO) agregava shows, filmes e workshops na cidade, com o palco principal na Praça do Carmo. Com o tempo, o festival passou a ser realizado em outras cidades históricas, como Paraty, Ouro Preto e Tiradentes.

Saída de Olinda

Contudo, em 2019, durante a gestão do Professor Lupércio (PSD), o evento surpreendeu o público pernambucano ao anunciar que seria realizado apenas em São Paulo (SP) e no Rio de Janeiro (RJ).

Desde então, Olinda ficou de fora da programação, o que tem gerado críticas do setor cultural local e estadual.

Em 2024, o então candidato a prefeito de Olinda pelo PT, Vinícius Castello, prometeu a trazer o MIMO de volta à cidade.

Nota de Mirella Almeida



Em nota, a prefeita Mirella Almeida reafirmou o interesse da gestão municipal em acolher o festival:

"O MIMO é um festival que tem história com Olinda. Poder dialogar com Lu Araújo sobre o retorno do evento para a nossa cidade é muito importante", disse.

"O MIMO tem, literalmente, a cara de Olinda. Estamos aqui abertos ao diálogo e queremos contribuir para que ele volte", completou.