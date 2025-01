‘Ainda Estou Aqui’ e Fernanda Torres são indicados ao Oscar 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A lista de indicados ao Oscar 2025 foi divulgada nesta quinta-feira (23). O filme ‘Ainda Estou Aqui’ e a brasileira Fernanda Torres receberam indicações nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz. O anúncio dos nomeados era muito aguardado pelos brasileiros.

As principais apostas eram as nomeações para Melhor Atriz e Melhor Filme Estrangeiro, mas a indicação à principal categoria, a de Melhor Filme, surpreendeu a todos e reforçou a aclamação internacional do filme brasileiro.

Dirigido pelo carioca Walter Salles, o filme ganhou repercussão mundial por mostrar de forma sensível a história de Eunice Paiva e sua família, atravessada pelo assassinato de seu esposo pela ditadura militar, o ex-deputado Rubens Paiva.

Fernanda Torres chamou atenção nos principais festivais de cinema do mundo por sua atuação como protagonista. As apostas de indicação ao Oscar foram elevadas depois que a brasileira venceu como Melhor Atriz de Drama no Globo de Ouro, premiação americana considerada o principal termômetro para o Oscar.

Cena de Fernanda Torres em 'Ainda Estou Aqui', onde interpretou a ativista Eunice Paiva - DIVULGAÇÃO

'Reparação histórica'

Desde que começaram a surgir os primeiros sinais de que Fernanda Torres poderia ser indicada aos Oscar por seu papel em 'Ainda Estou Aqui', a internet apostou que a atriz iria 'vingar' a mãe, Fernanda Montegro, que foi indicada na mesma categoria em 1999, mas perdeu para Gwyneth Paltrow.

Montenegro também concorreu à premiação junto ao diretor Walter Salles, no filme 'Central do Brasil', que à época levou o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro.

Vinte e seis anos depois, Fernanda Torres toma os holofotes internacionais por sua atuação e pode trazer para o Brasil a estatueta inédita. Veículos internacionais apostam que a atriz tem grandes chances de ser premiada.

Segundo a Variety, sua maior concorrente é atriz Demi Moore, que se tornou uma das favoritas como protagonista do body horror 'A Substância'.

Indicados

A divulgação dos nomes que concorrem ao Oscar 2025 foi feita após ser adiada duas vezes devido ao incêndio que atingiu Los Angelos, berço de Hollywood. A cerimônia da 97ª edição da premiação ocorre em 2 de março.

Confira a lista completa de indicados às categorias em que o filme brasileiro concorre:

Lista de indicados para Melhor Filme

"Anora"



"O Brutalista"



"Um Completo Desconhecido"



"Conclave"



"Duna: Parte II"



"Emilia Pérez"



"Ainda Estou Aqui"



"Nickel Boys"



"A Substância"



"Wicked"

Lista de indicadas para Melhor Atriz

Cynthia Erivo - "Wicked"



Karla Sofia Gascón - "Emilia Pérez"



Mikey Madison - "Anora"



Demi Moore - "A Substância"



Fernanda Torres - "Ainda Estou Aqui"

Lista de indicados para Melhor Filme Internacional