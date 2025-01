Lista de indicados ao Oscar 2025: assista ao vivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O evento será transmitido de diversas formas na TV e na internet e vai relevar as indicações para o maior prêmio cinematográfico dos Estados Unidos

Os indicados ao Oscar 2025 serão anunciados na manhã desta quinta-feira (23) pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. O filme brasileiro ‘Ainda Estou Aqui’ e a atriz Fernanda Torres estão cotados para as principais indicações.

O anúncio ocorre após ter sido adiado duas vezes devido aos incêndios que atingiram Los Angeles no início do mês. Serão conhecidos os nomes que entram na disputa de 23 categorias da 97ª premiação do cinema, que está marcada para 2 de março.

A cerimônia será no Samuel Goldwyn Theatre, em Beverly Hills, de forma virtual e com apresentação dos comediantes Rachel Sennott e Bowen Yang. Confira o que se espera e como acompanhar o evento.

Que horas sai a lista de indicados?

A cerimônia de divulgação está programada para começar às 10h30 desta quinta-feira.

Transmissão ao vivo



O evento será transmitido de diversas formas. Pela internet, é possível acompanhar o anúncio por meio do site oficial da Academia e de suas respectivas redes sociais. A transmissão pelo Youtube você pode acompanhar aqui, logo abaixo:

Na TV, o evento será transmitido pelo canal TNT, que fará a transmissão a partir das 10h15. Os streamings Disney+ e Hulu também vão transmitir a divulgação dos indicados.

Fernanda Torres como Eunice Paiva em 'Ainda Estou Aqui'; a brasileira é cotada para a categoria de Melhor Atriz - Reprodução digital | Sony Pictures Classics

Expectativa para os brasileiros

Para os brasileiros, a expectativa é alta devido às altas apostas de indicação para o filme ‘Ainda Estou Aqui’, do diretor carioca Walter Salles, e para a atriz Fernanda Torres, que protagonizou o longa-metragem no papel de Eunice Paiva, esposa do deputado Rubens Paiva, assassinado pela ditadura militar.

As expectativas de indicação para o filme nacional aumentaram depois que Fernanda Torres foi premiada como Melhor Atriz no Globo de Ouro deste ano, uma das principais premiações da indústria cinematográfica americana e considerado termômetro para o Oscar.

