MC Rafinha, pernambucano dono do hit "Escreve Aí Doutor", morre após sinistro de trânsito

O cantor e compositor MC Rafinha faleceu dias após sofrer um sinistro de motocicleta. Natural do Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, o artista foi hospitalizado em estado grave na última segunda-feira (20).

Segundo nota publicada no perfil oficial de Rafinha, ele se encontrava em coma, mas não resistiu às lesões causadas pelo ocorrido e veio a óbito na tarde desta quarta-feira (22).

Rafinha ficou conhecido nacionalmente pelo hit “Escreve Aí Doutor”, música que acumula mais de 53 milhões de visualizações no YouTube.

O sucesso, lançado nos primeiros anos de sua carreira, em 2018, ganha visualizações todos os dias.

Carreira

O início da trajetória artística de MC Rafinha foi em parceria com a produtora GR6 Explode, resposável por diversos hits no cenário do funk e funk romântico.

Após um período de afastamento, o artista divulgava nas redes sociais o retorno para este ano. Segundo publicações, estava em fase de preparação para retornar aos palcos no início de 2025.

A morte de MC Rafinha causou comoção entre amigos, familiares e fãs. Nas redes sociais, muitas pessoas postaram mensagens de carinho e homenagens.

Nota oficial foi publicada por equipe

A família também publicou que o artista era doador de órgãos e que o local do velório e sepultamento seria divulgado após liberação do corpo.

"Aos fãs e amigos, queremos informar que como Rafinha era doador de órgãos, seu corpo foi enviado para o Instituto de Medicina Legal (IML)e estamos aguardando a liberação para informar o local do velório e o horário do sepultamento", diz nota publicada no Instagram oficial do cantor.