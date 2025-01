Oscar 2025: Principal rival do Brasil, 'Emília Perez' lidera indicações. Confira lista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Filme francês conta com 13 indicações; o épico "O Brutalista", de Brady Corbet, e o musical "Wicked" ficam logo atrás, com 10 indicações cada

Principal rival do Brasil na categoria internacional, o francês "Emilia Pérez", Jacques Audiard, lidera em indicações para o Oscar de 2025, com 13 aparições.

O épico "O Brutalista", de Brady Corbet, e o musical "Wicked" ficam logo atrás, com 10 indicações cada.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou os indicados à 97ª edição do Oscar nesta quinta-feira (23). A lista completa foi revelada em uma cerimônia transmitida ao vivo com os atores Bowen Yang e Rachel Sennott.

Emília Perez

Entre as categorias em que "Emilia Pérez" concorre estão Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Direção (Jacques Audiard), Melhor Atriz (Karla Sofía Gascón), Melhor Atriz Coadjuvante (Zoe Saldaña), Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Trilha Sonora Original.

O drama teve bastante sucesso em outras premiações nos últimos meses, com quatro prêmios no Globo de Ouro 2025 incluindo a "Melhor Filme de Língua Não Inglesa", em que "Ainda Estou Aqui" concorreu - e o Prêmio do Júri na última edição do Festival de Cannes.

"Emilia Pérez" estreia nos cinemas em 6 de fevereiro O longa acompanha Rita (Zoe Saldaña), advogada contratada pelo líder de um cartel, Manitas (Karla Sofía Gascón), que prepara-se para torna-se uma mulher. A trama é livremente adaptada do romance ‘"Ecoute"’, de Boris Razon. O elenco ainda conta com Selena Gomez, Adriana Paz e Edgar Ramírez.

Ainda Estou Aqui

Em uma grata surpresa, "Ainda Estou Aqui" foi indicado ao prêmio máximo do Oscar, o de Melhor Filme. É a primeira vez na história que o Brasil conquista uma vaga na categoria.

O longa de Walter Salles ainda conseguiu indicações nas categorias de Melhor Filme Internacional e de Melhor Atriz, para Fernanda Torres.

A cerimônia do Oscar ocorre na noite do dia 2 de março, um domingo, com apresentação de Conan O'Brien.

Lista de indicados ao Oscar 2025:

Melhor Filme

- Anora

- O Brutalista

- Um Completo Desconhecido

- Conclave

- Duna: Parte 2

- Emilia Pérez

- Ainda Estou Aqui

- Nickel Boys

- A Substância

- Wicked

Melhor Direção

- Sean Baker - Anora

- Brady Corbet - O Brutalista

- James Mangold - Um Completo Desconhecido

- Jacques Audiard - Emilia Pérez

- Coralie Fargeat - A Substância

Melhor Ator

- Adrien Brody, O Brutalista

- Timothée Chalamet, Um Completo Desconhecido

- Colman Domingo, Sing Sing

- Ralph Fiennes, Conclave

- Sebastian Stan, O Aprendiz

Melhor Atriz

- Cynthia Erivo, Wicked

- Demi Moore, A Substância

- Karla Sofia Gascon, Emilia Pérez

- Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui

- Mikey Madison, Anora

Melhor Ator Coadjuvante

- Yuri Borisov, Anora

- Kieran Culkin, A Verdadeira Dor

- Edward Norton, Um Completo Desconhecido

- Guy Pearce, O Brutalista

- Jeremy Strong, O Aprendiz

Melhor Atriz Coadjuvante

- Monica Barbaro, Um Completo Desconhecido

- Ariana Grande, Wicked

- Felicity Jones, O Brutalista

- Isabella Rossellini, Conclave

- Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Melhor Filme Internacional

- Ainda Estou Aqui (Brasil)

- The Girl With The Needle (Dinamarca)

- Emilia Pérez (França)

- The Seed of the Sacred Fig (Alemanha)

- Flow (Letônia)

Melhor Roteiro Original

- Anora

- O Brutalista

- A Verdadeira Dor

- Setembro 5

- A Substância

Melhor Roteiro Adaptado

- Um Completo Desconhecido

- Conclave

- Emilia Pérez

- Nickel Boys

- Sing Sing

Melhor Animação

- Flow

- Divertida Mente 2

- Memoir of a Snail

- Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

- O Robô Selvagem

Melhor Documentário

- Black Box Diaries

- No Other Land

- Porcelain War

- Soundtrack to a Coup d?Etat

- Sugarcane

Melhor Documentário em curta-metragem

- Death by Numbers

- I Am Ready, Warden

- Incident

- Instruments of a Beating Heart

- The Only Girl in the Orchestra

Melhor curta-metragem

- A Lien

- Anuja

- I?m Not a Robot

- The Last Ranger

- The Man Who Could Not Remain Silent

Melhor Curta de Animação

- Beautiful Men

- In the Shadow of the Cyrpess

- Magic Candles

- Wander to Wonder

- Yuck!

Melhor Trilha Sonora

- O Brutalista

- Conclave

- O Robô Selvagem

- Wicked

- Emilia Pérez

Melhor Canção Original

- El Mal - Emilia Pérez

- The Journey - The Six Triple Eight

- Like a Bird - Sing Sing

- Mi Camino - Emilia Pérez

- Never Too Late - Elton John: Never Too Late

Melhor Som

- Um Completo Desconhecido

- Duna - Parte Dois

- Emilia Pérez

- Wicked

- O Robô Selvagem

Melhor Design de Produção

- O Brutalista

- Conclave

- Duna - Parte 2

- Nosferatu

- Wicked

Melhor Fotografia

- O Brutalista

- Duna -Parte 2

- Emilia Pérez

- Maria Callas

- Nosferatu

Melhor Maquiagem e Cabelo

- Um Homem Diferente

- Emília Perez

- Nosferatu

- A Substância

- Wicked

Melhor Figurino

- Um Completo Desconhecido

- Wicked

- Nosferatu

- Gladiador 2

- Conclave

Melhor Edição

- Anora

- O Brutalista

- Conclave

- Emilia Pérez

- Wicked

Melhores Efeitos Visuais

- Alien: Romulus

- Better Man

- Duna - Parte 2

- Planeta dos Macacos: O Reinado

- Wicked