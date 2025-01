Resumo das Novelas, 24/01: Gonçalo conta para a família que Josefina tentou matar Constanza, em Quando Me Apaixono

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No capítulo desta sexta-feira (24), Renata e Jerônimo revelam que Josefina era contra o namoro de Roberta e Rafael e, por isso o matou

Com reviravoltas e revelações surpreendentes, confira o resumo dos capítulos que vão ao ar nesta sexta-feira (24) na TV aberta:

SBT/TV JORNAL

(14h15) Quando Me Apaixono



Jerônimo se vê com a incumbência de contar a Renata que foi Josefina quem escreveu a carta onde Roberta colocava um ponto final no relacionamento e que também foi ela quem matou Rafael. Renata lamenta o mal que sua mãe causou a tantas pessoas e decide reunir a família para informá-los sobre o que acaba de saber.

Gonçalo conta que Josefina e Jôse são a mesma pessoa e que foi ela que roubou a filha de Regina. Ela suplica a Gonçalo que não denuncie a ex-mulher por que ela poderia fazer mal a sua filha. Ezequiel entrega a Augusto a muda da videira que Carlos lhe deu e ele, acreditando que tem em mãos algo valioso jura que agora vai destruir Jerônimo.

Gonçalo também conta para a família que Josefina tentou matar Constanza. Renata e Jerônimo revelam que Josefina era contra o namoro de Roberta e Rafael e, por isso o matou. Ao saber o que sua mãe foi capaz de fazer Roberta sofre um infarto.

(21h05) A Caverna Encantada



Os pais de Lavínia enviam uma equipe médica para cuidar da filha no colégio. Gabriel e Pilar percebem que Thomas e Betina estão em um caso romântico. Norma pede para Dalete trabalhar apenas no dia da inspeção, e ela aceita.

Com falta de cozinheiro no colégio, Felipe e Rui aprontam na cozinha tentando preparar alguma comida. Para evitar a fúria de Norma, Gabriel e Pilar entram na dispensa; apertados e com pouca luz, eles trocam olhares quentes.

RECORD

(21h45) Gênesis



José tenta sair da armadilha de Neferíades. O faraó Sheshi anuncia uma guerra. Asenate se assusta com a postura de Adurrá.

REDE GLOBO

(18h25) Garota do Momento



Basílio explica o conteúdo do dossiê contra Juliano. Ana Maria e Carlito aplicam uma lição em Renê. Alfredo e Anita sofrem. Violeta acredita que Eugênio a esteja traindo. Topete se anima com o resultado das aulas particulares com Eugênia.

Zélia firma sua sociedade com Juliano e Maristela. Jacira arma para que Eugênia acredite que Topete é seu admirador secreto. Lígia promete ajudar Celeste a desfilar. Anita se recusa a jantar com Nelson. Beatriz se prepara para encontrar Clarice.

(19h40) Volta Por Cima



Madalena discute com Osmar. Doralice tem uma parada cardíaca, e tem uma visão com Lindomar. Gerson questiona Miranda sobre Roxelle. Os médicos estabilizam o quadro de Doralice, mas avisam à família que ela precisará de um procedimento de alto custo.

Chico implora que Cacá dê uma chance para se tornar um capanga. Gerson se aproxima de Roxelle. Violeta exige que Cacá vá com ela a um médico. Madalena afirma a Cida que fará de tudo para não precisar da ajuda de Osmar.

Osmar pede para Jão convencer Madalena a perdoá-lo. Belisa exige que Gigi não se aproxime de Gerson. Gerson procura Roxelle na lanchonete. Doralice acorda e afirma às filhas que tomará um medida contra Osmar.

(21h20) Mania de Você



Luma vê Mavi e Viola. Mavi revela a Luma que ama Viola. Viola se assusta com a reação de Rodhes. Mércia não consegue convencer Mavi de que ele está sendo vítima do plano de vingança de Viola. Hugo aconselha Iarlei a oferecer um projeto de vida para Bruna.

Cristiano avisa a Michele que o julgamento foi antecipado. Berta procura Michele para conversar sobre Ísis e descobre o parentesco entre a funcionária de Daniel e a nora. Michele se culpa por estar enganando Cristiano.

Fátima sugere a Berta ir à polícia para se certificar se existe algo contra Ísis. Iarlei e Bruna se reconciliam. Mércia pede ajuda a Luma para convencer Mavi a não assinar nenhum contrato. Luma procura Rodhes. Viola confronta Luma.