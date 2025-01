Saiba onde assistir aos filmes indicados ao Oscar 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Acompanhe os filmes indicados ao Oscar deste ano, incluindo a produção brasileira "Ainda Estou Aqui", que brilhou com três indicações

Os indicados ao Oscar 2025 foram divulgados nesta quinta-feira, e entre os destaques está o longa brasileiro "Ainda Estou Aqui", que recebeu três indicações, sendo elas de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e a atriz Fernanda Torres, foi indicada como Melhor Atriz por sua atuação como Eunice Paiva.

A produção brasileira, dirigida por Walter Salles, está competindo com grandes títulos como "Emilia Pérez", que lidera a lista com 13 indicações.

Veja onde estes e os demais filmes estão disponíveis:

Ainda Estou Aqui

O filme brasileiro dirigido por Walter Salles permanece em exibição nos cinemas.

Anora

O drama está em cartaz nos cinemas.

A Substância

"A Substância", já está disponível para streaming, Mubi, para os fãs de ficção científica.

Conclave

O suspense político "Conclave" também está sendo exibido nos cinemas.

Duna: Parte 2

Para quem aguardava a sequência da saga, "Duna: Parte 2" está disponível na plataforma Max.

Emilia Pérez

O grande destaque do ano, com 13 indicações ao Oscar, "Emilia Pérez", estreia nos cinemas brasileiros no dia 6 de fevereiro.

Nickel Boys

O filme ainda não está disponível no Brasil, não tendo previsão de chegada as telas do país.

O Brutalista

"O Brutalista" permanece em exibição nos cinemas.

Um Completo Desconhecido

Essa obra enigmática chega aos cinemas brasileiros no dia 27 de fevereiro.

Wicked

A adaptação do famoso musical já está disponível para streaming no Prime Video.