Banda Som da Terra inicia celebração dos 50 anos com clipe e eventos

Calendário inclui apresentações em locais marcantes da trajetória da banda, culminando em grande show em julho, com tema "Cassino do Chacrinha"

A Banda Som da Terra deu início ao calendário comemorativo dos seus 50 anos de história apresentando o clipe da música "O Tik Tok do Frevo", aposta do grupo para o Carnaval de 2025, para a imprensa na quarta-feira (22).

Além disso, foi revelado o calendário oficial de eventos comemorativos, que inclui apresentações em locais marcantes da trajetória da banda, culminando no grande show de aniversário em julho, com o tema "Cassino do Chacrinha".

Confira calendário que celebra a longa história da banda:

Desfiles no Carnaval de Olinda e Recife



Apresentação no Bairro Novo, em Olinda



Participação na Volta do Oiti, no Espinheiro



Eventos do Galo da Madrugada

"São 50 anos de carreira, 40 anos de Galo da Madrugada, subindo e descendo as ladeiras de Olinda, muitos anos nos carnavais de Boa Viagem, mais de 30 anos desfilando nas vias do Bairro Novo e pouco mais de 10 anos no Volta do Oiti, no Espinheiro", disse Rominho Pimentel, integrante da banda, durante o encontro.

"Tudo isso nos envaidece. Estar presente em momentos tão marcantes da cultura pernambucana nos faz sentir privilegiados. Fazer o que amamos - cantar, tocar - e ver nos rostos das pessoas aquele sorriso e a alegria que nos contagia, isso não tem preço."

O evento reuniu jornalistas, radialistas e comunicadores dos principais veículos de imprensa do estado, marcando o pontapé inicial de uma série de celebrações.

Com quase cinco décadas de trajetória, a Som da Terra inicia um ano especial com entusiasmo e gratidão, convidando todos os pernambucanos a celebrarem junto.