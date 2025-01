Rec-Beat 2025: Os Garotin vão levar baile black ao festival. Veja mais atrações

O trio Os Garotin, uma das principais revelações da nova geração do pop brasileiro, foi confirmado no line-up do Festival Rec-Beat. Realizado no Carnaval, o evento chega a sua 29ª edição entre 1º e 4 de março, no Cais da Alfândega, no Bairro do Recife.

Formado por Anchietx, Cupertino e Leo Guima, o trio se junta à baiana Duquesa e ao projeto Maria Esmeralda entre as primeiras atrações confirmadas.

"Nossa expectativa para participar do Rec-Beat pela primeira vez tá altíssima. É um grande festival que tem uma história incrível dentro da cena independente e a gente está muito animado para levar nosso som para Recife, sentir essa energia de perto", disse Anchietx.

"O público pode esperar um show cheio de groove, mistura boa de soul music, mpb e hip hop. Claro aquele clima de baile que a gente tanto curte. Queremos todo mundo dançando e curtindo junto, vai ser uma festa inesquecível."

Conheça Os Garotin

Imagem do trio Os Garotin, formado por Anchietx, Cupertino e Leo Guima, - PEDRO MICELI/DIVULGAÇÃO

Os Garotin têm feito sucesso com uma estética dos bailes black, como uma sonoridade contemporânea que aposta na fusão de soul music, R&B, pop e MPB.

Eles vêm tendo destaque desde que lançaram o seu primeiro EP, "Session" (2023). Desde então, acumularam mais de 75 milhões de reproduções nas plataformas digitais.

Como consequência, foram indicados ao Grammy Latino na prestigiada categoria de "Artista Revelação", além de vencerem o prêmio de "Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa", com Os Garotin de São Gonçalo (2024).

Mais atrações

Imagem do projeto projeto Maria Esmeralda, formado por Cravinhos, Thalin, VCR Slim, iloveyouangelo e Pirlo - LUCAS CAVALLINI/DIVULGAÇÃO Imagem da rapper baiana Duquesa - BELLA CARDOSO/DIVULGAÇÃO

Duquesa tem injetado frescor no cenário hip hop brasileiro e foi indicada a "melhor nova artista internacional" no BET Awards 2024, mais importante prêmio mundial voltado para o hip hop e R&B.

Já o projeto Maria Esmeralda, formado por Cravinhos, Thalin, VCR Slim, iloveyouangelo e Pirlo, une o clássico ao contemporâneo a partir de um resgate da música popular brasileira de diferentes épocas e vertentes.

O Rec-Beat costuma atrair por noite um público superior a 60 mil pessoas, que encontram ali uma programação gratuita repleta de frescor e surpresas.

SERVIÇO

Festival Rec-Beat 2025

Onde: Cais da Alfândega, Bairro do Recife

Quando: 1 a 4 de março a partir das 19h

Quanto: Gratuito

Mais informações: @recbeatfestival